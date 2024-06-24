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Коли Чехія надішле Україні боєприпаси? Міністерка оборони дала обіцянку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Коли Чехія надішле Україні боєприпаси? Міністерка оборони дала обіцянку
Яна Чернохова повідомила, що до чеської ініціативи приєдналась нещодавно Ісландія
фото: idnes.cz

Чернохова відмовилася уточнити, які саме країни постачають боєприпаси у рамках чеської ініціативи

Україна отримає першу партію снарядів, закуплених у рамках чеської ініціативи до кінця червня. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише idnes.cz.

«Я можу сказати, що перша поставка буде ​​до кінця червня,  це було наше зобов’язання і обіцянка. У нас є меморандуми про взаєморозуміння з низкою країн, зараз їх 18, зокрема нещодавно відповідна домовленість відбулась із Ісландією», – сказала Чернохова. 

«Будуть подальші двосторонні переговори з міністром Умєровим. Я також дякую представникам чеської опозиції за підтримку намірів допомоги», – повідомила міністерка.

Однак Чернохова відмовилася уточнити подробиці поставок в Україну. «Ми не хочемо направляти інформацію безпосередньо в Кремль. Ми ніколи не надамо інформацію, з якої країни боєприпаси. Ці країни мають власну політику, і вони не хочуть ставати на чийсь бік. Тому ми є посередником», – пояснила зусилля союзників Чернохова. Вона додала: Чехія також надала кошти на закупівлю озброєння для України у вітчизняної чеської компанії. Вона пообіцяла, що протягом кількох тижнів розкриє, хто саме постачав боєприпаси.

Раніше очільниця Міністерства оборони Чехії заявила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями.

За її словами, вона не може оприлюднювати точну інформацію відповідно до домовленостей з партнерами. Крім цього, російський ворог може скористатися цим. «Ми тримаємо слово перед нашими партнерами, з якими співпрацюємо щодо всього проєкту боєприпасної ініціативи», – зазначила вона.

Водночас міністерка опосередковано підтвердила, що закуплені боєприпаси не завжди якісні, тож потребують додаткової перевірки перед відправкою. З іншого боку, боєприпасів у всьому світі просто не вистачає. Таким чином Чехія працює з тим, що є.

«Якщо ми хочемо допомогти Україні, то маємо бути вдячними за те, що є. На щастя, у нас є компанії та ресурси. Донори подбають про те, щоб боєприпаси були приведені до придатного для використання стану», – додала Чернохова.

Вона нагадала, що відповідний меморандум щодо реалізації проєкту підписали 18 держав. Точних термінів постачання глава Міноборони не озвучила через дотримання таємності.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що гроші на фінансування «чеської артилерійської ініціативи» вже перерахували 15 країн ЄС та НАТО. Йдеться про 1,6 млрд. євро.

Раніше, а саме 17 лютого, стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

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Теги: переговори озброєння боєприпаси фінансування Чехія гроші Міноборони міністр

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