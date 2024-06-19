Зеленський: Готуємо рішення, які полегшать опалювальний сезон

«Українська команда працює над тим, щоб отримати максимально активну роботу груп щодо пунктів Формули миру. І серед перших таких груп планується запуск групи щодо енергетики»

Президент: Потрібно повернути реальну енергетичну безпеку та подолати російське ставлення до енергоресурсів як до зброї

Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив, що сьогодні відбулася нарада з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою.

За його словами, вже зараз йде підготовка рішень, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень.

«Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів», – заявив гарант.

Також Зеленський розповів деталі зустрічі з маршалком польського Сейму. Однією з ключових тем розмови був захист України – людей, енергетики від російських терористичних ударів.

«Ми обговорили ключові потреби – те, що необхідно вже зараз і чим Польща може допомогти. Обговорили, звичайно, й увесь двосторонній порядок денний наших країн, а також дипломатичні заходи, які нас усіх у регіоні можуть посилити», – підкреслив очільник держави.

Також президент повідомив, що сьогодні відбулося ще два приєднання до комюніке Саміту миру. Зеленський зауважив, що Україна сприймає «весь світ як рівних, і в цьому – наша ідеологічна відмінність від Росії у міжнародних відносинах».

«Ми поважаємо кожну націю та розраховуємо на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований Статут ООН – щоб усі держави мали значення. Путін же хоче, щоб значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить. Це у Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати», – наголосив голова держави.

Зеленський додав, що українська команда працює над тим, щоб отримати максимально активну роботу груп щодо пунктів Формули миру. І серед перших таких груп планується запуск групи щодо енергетики – потрібно повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах та подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї, акцентував президент.

Нагадаємо, ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому. З 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в ефірі «Київ24» розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

Раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.