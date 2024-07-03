ISW проаналізував візит Орбана в Україну

Заяви Орбана щодо припинення вогню навряд чи приведуть до миру в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав свій неоголошений візит до Києва, щоб показати себе миротворцем після після початку головування Угорщини в Раді Європейського Союзу. Однак зусилля Орбана навряд чи приведуть до міцного миру в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Уряд Угорщини підкреслив, що Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським спеціально, щоб попросити розглянути тимчасове припинення вогню та прискорити мирні переговори, враховуючи, що правила міжнародної дипломатії повільні та складні.

«ISW продовжує вважати малоймовірним те, що припинення вогню в Україні на нинішніх лініях зможе стримувати подальшу російську агресію. Натомість воно лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України», – йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що Кремль веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з Росією на російських умовах. Будь-які російські, західні чи інші спроби залучити Україну до передчасних переговорів із Росією лише послаблять Україну і сприятимуть подальшій російській агресії всередині й за межами України.

На думку експертів ISW, заяви Орбана щодо припинення вогню можуть підкріпити наміри Кремля, який прагне встановити бажану для Росії оперативну паузу або переконати міжнародних партнерів Києва залишити Україну.

«Путін й інші високопоставлені російські посадовці постійно повторювали, що Росія не зацікавлена в будь-яких переговорах, які не приведуть до подальших територіальних поступок України щодо територій, які Росія ще не окупувала. Заморожування нинішніх ліній фронту в Україні дасть Росії важливу в оперативному і стратегічному відношенні українську територію, з якої Росія може почати нову агресію з досвідченою військовою і відновленою оборонно-промисловою базою», – додали військові аналітики.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан прокоментував свій візит до Києва.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.