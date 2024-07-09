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Після поразки на виборах Ріші Сунак обрав членів «тіньового уряду»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Після поразки на виборах Ріші Сунак обрав членів «тіньового уряду»
Сунак продовжує займатись політичною діяльністю після поразки на виборах
фото із відкритих джерел

У Великій Британії з'явився «тіньовий уряд» після історичної поразки консервативної партії

Лише за декілька днів після програшу на виборах, лідер британської опозиції і колишній очільник уряду Ріші Сунак сформував «тіньовий» кабінет. При цьому деякі чиновники повернулися до тих посад, які вони обіймали в уряді до парламентських виборів минулого тижня. Про це пише агентство Reuters.

Так, Ендрю Мітчелл у «тіньовому» кабінеті відповідатиме за зовнішню політику. При цьому колишній міністр закордонних справ Девід Кемерон не отримав міністерської посади у «тіньовому кабінеті» Сунака. Джеймс Картлідж у «тіньовому» уряді займатиметься питаннями оборони, а Джеймс Клеверлі продовжуватиме виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ, йдеться у заяві партії.

«Консервативна партія пережила складні вибори, і нам важливо перегрупуватися та осмислити ці результати», – йдеться у заяві нового тимчасового голови партії Річарда Фуллера. Він додав, що консервативна партія також має відверто проаналізувати свої сильні сторони по всій країні та побудувати план у сферах, де можна досягти покращень.

Нагадаємо, на посаду прем'єр-міністра Великої Британії 5 липня вступив лідер лейбористів Кім Стармер. Він також виступив перед своєю резиденцією на Даунінг-стріт із заявою, наголосивши на майбутніх змінах політичної сили.

Того ж дня він сформував новий уряд. Заступником глави уряду та держсекретарем з питань розвитку, житлового будівництва та громад буде Анжела Райне. Крім того, новим міністром фінансів в уряді стала представниця Лейбористської партії Рейчел Рівз. Главою МЗС та міністерства оборони призначили Девіда Леммі та Джона Хілі.

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Теги: міністр вибори партії політика Велика Британія Ріші Сунак

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