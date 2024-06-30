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Втрати українців та росіян на війні: Зеленський назвав співвідношення

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Втрати українців та росіян на війні: Зеленський назвав співвідношення
Втрати росіян у шість разів перевищують втрати українців
фото з відкритих джерел

Зеленський переконаний: «Хто більш технологічний – той може перемагати»

Нині на полі бою Україна втрачає одного військового, тоді як Росія – шість окупантів. Таке співвідношення фіксують на Харківському та Покровському напрямках. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

Глава держави зауважив, що у РФ «набагато більше людей», і в України не буде більше військових, ніж у росіян. Водночас він наголосив, що українських військових «бережуть більше».

«У нас сьогодні гине 1 українець до 6 росіян. У нас була статистика десь в 4 рази, а зараз на Харківському, Покровському напрямку — цифри 1 до 6. Я не до цього веду, що ми повинні воювати до кінця, і нам вистачить людей», — заявив Зеленський.

Він додав, що «балачки про мільйони росіян» можуть бути слушними, але наразі війна технологічна. Зеленський переконаний: «Хто більш технологічний – той може перемагати».

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 30 червня 2024 року.

Нині триває 858-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2024 року
Теги: росія війна статистика Володимир Зеленський Україна президент

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