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Михайло Басараб Політолог

Переговори з Росією. Війна все одно продовжиться

glavcom.ua
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Можливим продовженням невдалих «мирних» переговорів стане значно масштабніша війна за участю більшої кількості учасників
фото: ЗСУ

Ми будемо в шоці від умов, які виставлять росіяни

Знаю, що мирні переговори на даному етапі війни здатні призвести лише до ще більших проблем. Поясню чому.

Для РФ у даному випадку немає сенсу погоджуватися лише на припинення вогню. Вони захочуть значно більше. І вже говорять про це відкритим текстом. Ми просто будемо в шоці від умов, які вони виставлять. Не сумнівайтеся, що буде саме так.

Тож або все припиниться, не почавшись, або ж те, що вони протиснуть в ході так званих переговорів, просто не запрацює. Тут я б додав про те, якими додатковими внутрішніми наслідками це обернеться для нас, але поки промовчу. Не важко здогадатися.

Достеменно відомо ще одне – війна продовжиться. Вибачте, але інших варіантів немає. Є й позитивний момент. Війна закінчиться кончиною РФ.

Можливим продовженням невдалих «мирних» переговорів стане значно масштабніша війна за участю більшої кількості учасників, але одним з підсумків й такої війни все одно стане розпад РФ.

Тому зберігайте спокій й боріться, бо іншого для нас немає. Повірте, точно немає. Воля або смерть.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна переговори

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Михайло Басараб

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