Байден звернувся до лікарів після дебатів із Трампом – Politico

Politico: Байден почувається добре після проходження медобстеження

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пройшов медичне обстеження після дебатів з ексглавою держави Дональдом Трампом, які багато хто вважає невдалими для американського лідера. Про це пише газета Politico з посиланням на джерела. Політик особисто розповів про це на закритій зустрічі із більш ніж 20 губернаторами-демократами. Як стверджує Байден, він почувається добре.

«Байден у середу ввечері заявив більш ніж 20 губернаторам-демократам на закритій зустрічі, що пройшов медичне обстеження після дебатів, він почувається добре і залишається здоровим», – йдеться у повідомленні.

Згідно з публікацією, Байден запевнив губернаторів, що його здоров'я у повному порядку. Після цього він постукав по дереву «для кращого ефекту».

При цьому журналісти зазначили, що президент, ймовірно, пройшов короткий медогляд через симптоми застуди, що не передбачає будь-яких ретельних перевірок. «Звернення до лікаря було коротким і не включало жодних серйозних тестів», – розповіло джерело Politico.

Натомість секретар Білого дому Карін Жан-П’єр ухилилася від прямих запитань журналістів, які запитували, чи проходив він огляд після дебатів.

«Президент має регулярні щорічні медичні огляди, які ми публікуємо в ретельному звіті», – сказала вона. «Ми збираємося продовжувати це робити».

Сам же президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання. Під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії Байден заявив, що нікуди не збирається йти.

До слова, губернатори від Демократичної партії підтримують президента США Джо Байдена, який балотується на другий термін. Про це заявив губернатор штату Міннесота Тім Волз за підсумками зустрічі з американським лідером у Білому домі.

Натомість один демократ – Ллойд Доггетт – публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру. При цьому ще кілька членів партії дистанціювалися від президента. Але і інші представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.