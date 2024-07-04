Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден звернувся до лікарів після дебатів із Трампом – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден звернувся до лікарів після дебатів із Трампом – Politico
Байден запевнив, що не має хвороб
фото із відкритих джерел

Politico: Байден почувається добре після проходження медобстеження

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пройшов медичне обстеження після дебатів з ексглавою держави Дональдом Трампом, які багато хто вважає невдалими для американського лідера. Про це пише газета Politico з посиланням на джерела. Політик особисто розповів про це на закритій зустрічі із більш ніж 20 губернаторами-демократами. Як стверджує Байден, він почувається добре.

«Байден у середу ввечері заявив більш ніж 20 губернаторам-демократам на закритій зустрічі, що пройшов медичне обстеження після дебатів, він почувається добре і залишається здоровим», – йдеться у повідомленні.

Згідно з публікацією, Байден запевнив губернаторів, що його здоров'я у повному порядку. Після цього він постукав по дереву «для кращого ефекту».

При цьому журналісти зазначили, що президент, ймовірно, пройшов короткий медогляд через симптоми застуди, що не передбачає будь-яких ретельних перевірок. «Звернення до лікаря було коротким і не включало жодних серйозних тестів», – розповіло джерело Politico.

Натомість секретар Білого дому Карін Жан-П’єр ухилилася від прямих запитань журналістів, які запитували, чи проходив він огляд після дебатів.
 «Президент має регулярні щорічні медичні огляди, які ми публікуємо в ретельному звіті», – сказала вона. «Ми збираємося продовжувати це робити».

Сам же президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання. Під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії Байден заявив, що нікуди не збирається йти.

До слова, губернатори від Демократичної партії підтримують президента США Джо Байдена, який балотується на другий термін. Про це заявив губернатор штату Міннесота Тім Волз за підсумками зустрічі з американським лідером у Білому домі.

Натомість один демократ – Ллойд Доггетт – публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру. При цьому ще кілька членів партії дистанціювалися від президента. Але і інші представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів. 

Читайте також: Трамп сподівається, що Байден не вийде з президентських перегонів – WP
Теги: США Джозеф Байден партії вибори у США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під санкційні обмеження проти РФ, зокрема, потрапила Московська біржа та її голова правління
Британія слідом за США ввела масштабні санкції проти Росії
13 червня, 15:15
Обмдва кораблі зазнали пошкоджень, але продовжили рух за маршрутом
Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці
10 червня, 08:27
Законопроєкт загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу
Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
18 червня, 12:00
Українцям будуть виділені сертифікати на 908 грн на книжки, доступними вони будуть у «Дії»
Молодь отримуватиме сертифікати на купівлю книжок – президент підписав закон
18 червня, 14:03
Представник Китаю також заявив, що США поширюють брехню про те, що китайська сторона підтримала війну, розв'язану Росією
«Час покласти край бойовим діям»: Китай знову закликав Україну і Росію «до миру»
15 червня, 05:51
Українки зустрілися з Папою Римським в середу, 26 червня, після завершення загальної аудієнції
Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя
26 червня, 20:43
США можуть відправити американських фахівців в Україну, щоб допомогти військам ЗСУ
США можуть відправити військових фахівців до України – Daily Mail
27 червня, 08:14
Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії, заявив Зеленський
Росіянам потрібен прорив: Зеленський зробив важливу заяву
30 червня, 15:58
Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена
Перший демократ публічно закликав Байдена вийти з президентських перегонів
2 липня, 20:45

Політика

Ізраїль та ХАМАС наблизилися до нової угоди про мир – The Times of Israel
Ізраїль та ХАМАС наблизилися до нової угоди про мир – The Times of Israel
Ізраїль ліквідував високопоставленого командира «Хезболли»
Ізраїль ліквідував високопоставленого командира «Хезболли»
Байден звернувся до лікарів після дебатів із Трампом – Politico
Байден звернувся до лікарів після дебатів із Трампом – Politico
Байден може втратити фінансування від спонсорів через невдалі дебати – Axios
Байден може втратити фінансування від спонсорів через невдалі дебати – Axios
Чи буде Ердоган посередником? Кремль висловився про переговори з Україною
Чи буде Ердоган посередником? Кремль висловився про переговори з Україною
Україна отримає «конкретні шляхи» для вступу в НАТО – Держдеп США
Україна отримає «конкретні шляхи» для вступу в НАТО – Держдеп США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
35K
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
16K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
15K
У Києві пролунали вибухи
13K
МЗС Росії висилає румунського посла
8910
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті

Новини

Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Вчора, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Вчора, 19:26
Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua