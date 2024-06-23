Перестановки у ФСБ, які викривають брехню Путіна

Путін постійно бреше, що РФ напала на Україну через своє прагнення вступити у НАТО

Кремль продовжує вигадувати виправдання своєї агресії

Прочитала, що в управлінні ФСБ, яке напередодні повномасштабного вторгнення відповідало за збір інформації про Україну, змінився керівник. Сергія Бєсєду (який зник після того, як Росія «взяла» Київ за три дні) змінив Олексій Комков (замкерівника служби контррозвідки).

У цьому контексті згадала статтю в The Washington Post, де описувались два епізоди діяльності ФСБ на українському напрямку (епізод 1 – це 2022 рік, напередодні вторгнення Росії; епізод 2 – Майдан 2013-2014).

В одному з епізодів бере участь Ігор Коваленко – високопоставлений офіцер управління ФСБ, яке відповідало за Україну та яким керував Бєсєда. У другому – сам Бесєда. Як писало видання, «Коваленко роками був основним куратором низки високопоставлених українських політиків та чиновників, які таємно перебували на зарплаті у Кремля».

Ну так от, і це епізод 1. Коваленко приїхав до Києва у лютому. «Листування з його агентом від 18 лютого показує, що він дивився квартиру в київському районі Оболонь і запитував деталі про неї. Українська влада повідомила, що власника квартири згодом було затримано і допитано. Затриманий визнав, що отримував інструкції ФСБ за кілька днів до вторгнення», – пише видання.

Епізод 2, більш ранній. Під час акцій протестів у 2013 році до Києва приїжджав сам Бєсєда і закликав Януковича використати грубу силу для придушення Майдану.

Це я до того навела цю публікацію, щоб ще раз показати, що ніяке розширене НАТО не було причиною ні для анексії Криму та початку війни у 2014 році, ні для повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му.

Що стосується новопризначеного Комкова, то, як написав Центр «Досьє» у своєму розслідуванні, «він просуває інтереси виробника безпілотників КБ «Русь», яке отримує фінансування від «Ростеха. У цьому КБ працює дружина колишнього тестя Комкова – генерала на пенсії Ігоря Верстакова».