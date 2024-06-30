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Росіянам потрібен прорив: Зеленський зробив важливу заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіянам потрібен прорив: Зеленський зробив важливу заяву
Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії, заявив Зеленський
фото: glavcom.ua

За словами президента, Україна ніколи не використовувала для стримування армії РФ західну зброю

Російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку. Це відбулося внаслідок того, що Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer.

«Є позитив в тому, що ми наблизились до багатьох рішень, про які так довго просили. Але є мінуси в тому, що прорив відбувся в Харківському напрямку. У них були скупчення на території Росії вздовж кордону, вони знали, що ми не будемо бити по них, бо не маємо права, і, якщо чесно, не мали можливостей», – наголосив глава держави.

За його словами, наша держава ніколи не використовувала для стримування армії РФ західну зброю. Крім того, бити по окупантах особливо не було чим.

«А чим ми могли бити? Далекобійний артилерійський снаряд в цей момент у нас був у великому дефіциті, він останні півтора року був у великому дефіциті. В нас артилерійський снаряд був кілометрів 20, не більше. А про снаряди, які йшли до 40 км далекобійність, ми навіть забули. Ми могли використовувати тільки «Хаймарси» із наявної техніки. На це нам потрібен був акцепт від Сполучених Штатів Америки. Нам вдалося домовитись, що ми можемо використовувати відповідну техніку в Харківському регіоні та від Харкова на північ», – додав Зеленський.

Водночас Росія розтягує наші війська від Донбасу, від сходу України, в Харківський регіон. А потім на північ, щоб розтягнути повністю наші війська і щоб ми використовували додаткові резерви.

«Їм потрібно якщо не прорив, то зробити вигляд того, що буде прорив. Як на Сумщині – деколи дргшники заходили, навіть встановлювали в якихось прикордонних селах російський прапор для дезінформації, просто для того, щоб він був. Наші хлопці збивали ці прапори, ті знов заходили, ми їх знов вибивали», – підкреслив президент.

Нагадаємо, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року. 

Також Україна та союзники повинні протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Росію до миру.

Раніше, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки мають на меті зірвати другий Саміт миру. Зокрема, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

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Теги: Позитив президент Україна Володимир Зеленський держава прапор окупанти росія

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