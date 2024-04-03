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Зеленський: В Україні чітко розуміють, до чого готуються в Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський: В Україні чітко розуміють, до чого готуються в Росії
Президент повідомив, що також сьогодні підписано новий пакет оборонної підтримки
фото: Офіс президента України

Президент наголосив, що травень і червень мають стати часом активності заради України

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання нової безпекової угоди, переговори з Японією та Португалією, а також, наголосив на нараді із головнокомандувачем ЗСУ.

Сьогодні, 3 квітня, відбулося підписання безпекової угоди з Фінляндією. Це сталося під час візиту нового президента Фінляндії. 

«Він прибув разом зі Спікером парламенту, і це вперше такий формат спільного візиту, тим більше – перший візит нового президента саме в Україну. Дуже символічно, і ми цінуємо таку символічну підтримку. Так само, як і всю практичну підтримку Фінляндією нашого захисту, наших людей», – пояснив Зеленський.

Президент повідомив, що сьогодні було підписано новий пакет оборонної підтримки. Із президентом Фінляндії було обговорено потребу в посиленні ППО, оборонного виробництва.

«Важливо окремо сказати про те, що Фінляндія чітко розуміє потребу інтеграції України у Європейський Союз і НАТО. Я дякую за готовність допомагати, давати аргументи на користь invitation для України – запрошення в НАТО. Загалом ми можемо сказати, що все суспільство Фінляндії, усі політичні сили однаково розуміють важливість нашого захисту в цій війні для всього нашого регіону, для всієї Європи», – наголосив гарант.

Зеленський зауважив, що провів кілька телефонних розмов. Перша – із прем’єр-міністром Японії Кішідою. Очільник держави подякував за надану різнобічну допомогу – і для безпеки, і для економічної стійкості. Також Японія – серед глобальних лідерів у допомозі Україні та в захисті міжнародного права.

«Я поінформував пана прем’єр-міністра про ситуацію на полі бою, про її перспективи, про наші потреби, зокрема про все те, що допоможе у відбитті російських штурмів. Це була плідна розмова. І після нещодавніх рішень уряду Японії загальна підтримка України з боку Японії – вже понад 12 мільярдів доларів», – підкреслив гарант.

Також відбулася розмова з новим прем’єр-міністром Португалії. Була скоординована робота, аби почати підготовку безпекової угоди між державами. 

Очільник держави наголосив, що поступово планується робота з партнерами на найближчі місяці, адже травень і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти завдань у цій війні. В Україні чітко розуміють, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію.

«І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України – зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей», – акцентував увагу президент.

Зеленський, зокрема, вислухав тривалу й детальну доповідь Олександра Сирського, яка стосувалася дій на ключових напрямках, зміцнення українських позицій та планів оборони й активних дій на найближчий час.

Нагадаємо, Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єром Португалії.

До слова, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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Теги: Японія Фінляндія Європейський союз запрошення травень

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