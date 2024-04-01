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Новий комісар Ради Європи з прав людини зібрався до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий комісар Ради Європи з прав людини зібрався до України
Як зазначив комісар, він «не може уявити собі нічого більш нагального, ніж подолання наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну»
фото з відкритих джерел

Свій перший візит на посаді комісара О'Флаерті хоче здійснити саме до України

Новий комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті розпочинає 1 квітня свій шестирічний мандат з обіцянкою поставити права людини в центр порядку денного держав-членів. Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

О'Флаерті повідомив, що свій перший візит на посаді комісара він має намір здійснити до України.

«Я не можу уявити собі нічого більш нагального, ніж подолання наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування», – сказав він.

О'Флаерті додав, що має намір «додати перспективу прав людини до найбільших викликів, що стоять перед нашими суспільствами».

Комісар також визначив інші сфери, в яких терміново необхідний сильніший захист прав людини, включаючи кліматичну кризу, управління штучним інтелектом, свободу вираження поглядів, міграцію і зростання мови ненависті, в тому числі антисемітизму і антимусульманських нападів.

Значна частина порядку денного комісара також буде присвячена винесенню боротьби маргіналізованих людей та жертв дискримінації на передній план правозахисних дискусій. «Зокрема, роми та кочівники перебувають у нестерпній ситуації, яка потребує більшої уваги», – сказав комісар.

Крім того, комісар наголосив на своєму намірі зосередитися на питаннях молоді, соціально-економічних правах та правозахисниках, а також використовувати свій мандат для сприяння виконанню рішень Європейського суду з прав людини.

«Права людини впливають на кожен аспект нашого життя. У час, коли вони стикаються з численними викликами, ми повинні знову взяти на себе зобов'язання вплести їх у тканину наших суспільств. Це вимагатиме узгоджених зусиль, і я маю намір відігравати свою роль якнайкраще», – заявив О’Флаерті.

Нагадаємо, цього літа Україна має зіткнутися з новою екзистенційною загрозою – цього разу не з боку Росії, а з боку Європи. Річ у тому, що блок вкрай правих партій просувається континентом і має намір домогтися значних результатів на червневих виборах до Європейського парламенту.

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Теги: Єврокомісія війна Європейський союз Європа

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