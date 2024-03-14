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Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
Посадовці Єврокомісії готові висунути на розгляд держав-членів ЄС юридично обґрунтовану пропозицію про передачу активів
фото з відкритих джерел

ЄС збирається передати Україні 27 мільярдів євро прибутку від заморожених російських активів

Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України. Про це The Guardian повідомили високопосадовці ЄС на умовах анонімності.

За словами джерел, посадовці Єврокомісії готові висунути на розгляд держав-членів ЄС юридично обґрунтовану пропозицію, можливо, до саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі наступного четверга.

Неназваний високопосадовець ЄС сказав виданню, що заморожені в Європі російські активи, ймовірно, принесуть від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків у період до кінця 2027 року, залежно від динаміки світових процентних ставок.

Як йдеться в матеріалі, хоча посадовці сподіваються на домовленість про вилучення прибутків, поки що вони не очікують угоди про те, як ці гроші мають бути використані, оскільки деякі держави виступають проти того, щоб використовувати їх для фінансування української армії, вважаючи за краще витратити їх на реконструкцію та гуманітарні зусилля.

Джерела кажуть, що Європейська комісія поки що не буде пропонувати варіанти щодо використання цих грошей.

«Це означає, що вони можуть погодитися в принципі на використання надходжень від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть бути спрямовані відповідно до конституції кожної країни-члена», – зазначив співрозмовник The Guardian.

За словами джерела видання, процес набрав обертів, і в ЄС очікують, що після ухвалення початкового рішення справа зрушиться з мертвої точки.

Нагадаємо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

Раніше йшлось про те, що західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях.

До слова, у середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Як повідомлялося, питання про використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів може бути вирішене найближчими тижнями.

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Теги: Європейський союз Єврокомісія росія гроші

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