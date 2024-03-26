СБУ затримала банду наркоторговців з Євросоюзу
Правоохоронцям вдалося нейтралізувати міжнародне злочинне угруповання
Правоохоронці викрили міжнародну банду наркоторговців серед країн Євросоюзу. Для затримання їх довелося фізично «заманити» в Україну. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявилися троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС.
Згодом вони організували наркотрафік і залучили спільників для його реалізації.
Зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику – метадону, який отримували від своїх «постачальників» із кількох регіонів нашої держави.
Для переправлення наркотиків до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур'єрів.
Щоб перевезти «товар» через кордон, вони вшивали його в підкладку верхнього одягу або ховали в багажі серед особистих речей. Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах. У такий спосіб організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця отримувати «прибуток» у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.
Правоохоронцям вдалося нейтралізувати міжнародне злочинне угруповання, унаслідок спецоперації в Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників наркосиндикату. Серед них – троє його організаторів. Вони переховувалися в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.
Щоб затримати зловмисників, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, під час якої фігурантів було «виведено» на територію України та затримано.
Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності.
Також виявлено гроші, ймовірно отримані незаконним шляхом, а також автомобілі преміум класу, які підлягають арешту.
Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за фактом «замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб». Вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави, зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер із двома пакунками. Як згодом з'ясувалося, в них було 22,5 кг гашишу.
До слова, у Нідерландах митники знайшли 250 кг в порту Роттердама, наркотики були заховані серед винограду.
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