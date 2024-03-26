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СБУ затримала банду наркоторговців з Євросоюзу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ затримала банду наркоторговців з Євросоюзу
Лідерами угруповання виявилися троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронцям вдалося нейтралізувати міжнародне злочинне угруповання

Правоохоронці викрили міжнародну банду наркоторговців серед країн Євросоюзу. Для затримання їх довелося фізично «заманити» в Україну. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявилися троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС.

Зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику
Зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Згодом вони організували наркотрафік і залучили спільників для його реалізації.

Зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику – метадону, який отримували від своїх «постачальників» із кількох регіонів нашої держави.

Співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, під час якої фігурантів було «виведено» на територію України та затримано
Співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, під час якої фігурантів було «виведено» на територію України та затримано
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Для переправлення наркотиків до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур'єрів.

Щоб перевезти «товар» через кордон, вони вшивали його в підкладку верхнього одягу або ховали в багажі серед особистих речей. Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах. У такий спосіб організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця отримувати «прибуток» у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру
Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронцям вдалося нейтралізувати міжнародне злочинне угруповання, унаслідок спецоперації в Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників наркосиндикату. Серед них – троє його організаторів. Вони переховувалися в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.

Щоб затримати зловмисників, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, під час якої фігурантів було «виведено» на територію України та затримано.

Щоб перевезти «товар» через кордон, зловмисники вшивали його в підкладку верхнього одягу або ховали в багажі серед особистих речей
Щоб перевезти «товар» через кордон, зловмисники вшивали його в підкладку верхнього одягу або ховали в багажі серед особистих речей
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності.

Також виявлено гроші, ймовірно отримані незаконним шляхом, а також автомобілі преміум класу, які підлягають арешту.

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за фактом «замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб». Вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави, зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер із двома пакунками. Як згодом з'ясувалося, в них було 22,5 кг гашишу.

До слова, у Нідерландах митники знайшли 250 кг в порту Роттердама, наркотики були заховані серед винограду.

Теги: СБУ наркотики кримінал Європейський союз Запоріжжя

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