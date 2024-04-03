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Зеленський пояснив, що станеться, якщо союзники припинять надавати Україні зброю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що станеться, якщо союзники припинять надавати Україні зброю
Зеленський наголосив, що ЗСУ доведеться поступово залишати позиції на фронті, якщо партнери не нададуть достатньої кількісності озброєнь
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами Зеленського, Україні потрібно, щоби бойові бригади були укомплектовані

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ доведеться поступово залишати позиції на фронті, якщо партнери не забезпечать їх достатньою кількістю озброєнь. Про це він сказав на брифінгу із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За словами Зеленського, Україні потрібно, щоби бойові бригади були укомплектовані.

«Саме цього ми хочемо від партнерів, щоб наші воїни мали зброю, щоб захистити Україну та не відступати крок за кроком», – сказав він.

Президент зазначив, що Силам оборони потрібна перевага в сучасній техніці.

«Є воля, але не вистачає переваги в небі та на землі», – заявив глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Нагадаємо, Україна та її союзники програють у перегонах за боєприпасами, які необхідні для стримування російських атак, і поки неясно, чи дадуть намагання союзників достатній результат у короткостроковій перспективі для підтримки стабільності на лінії фронту.

До слова, триває 770-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Теги: війна ЗСУ Володимир Зеленський президент озброєння зброя

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