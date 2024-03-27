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Український посол спростував чутки про «російський борщ» в Японії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український посол спростував чутки про «російський борщ» в Японії
За словами посла, у травні в Японії буде відкрито черговий ресторан української кухні
фото з відкритих джерел

Посол запевнив, що японці чудово знають, що борщ – це українська страва

В Японії протягом двох років відкрито з десяток ресторанів української кухні, де подають борщ, а самі японці чудово знають, що борщ – українська страва. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Так дипломат відреагував на слова українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка, якому відмовили у пропозиції відкрити український заклад в Японії, адже нібито японці «вважають борщ російським».

Натомість посол запевнив, що у травні у Нагої буде відкрито черговий ресторан української кухні.

«Постійно по всій країні українська громада проводить фестивалі борщу, і японці чудово знають, що борщ – то українська страва. Думка одного японця, який «відмовив» свідчить, що він чи вона просто не компетентний у тій справі, якою намагається займатися», – написав він.

Український посол спростував чутки про «російський борщ у Японії»
Український посол спростував чутки про «російський борщ у Японії»
скріншот

Нагадаємо, Євген Клопотенко розповів, що вів перемовини про відкриття українського закладу в Японії. Утім ресторатор отримав відмову. Аргументом стала поширена в Японії думка, що нібито «борщ є російською стравою».

Як повідомлялося, традиція приготування українського борщу стала частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

До слова, речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова навіть звинуватила українців у нацизмі та ксенофобії через невизнання російського походження борщу.

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Теги: борщ Євген Клопотенко посол Японія ресторан

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