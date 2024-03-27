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Посли ЄС обговорять нові обмеження щодо імпорту українського продовольства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посли ЄС обговорять нові обмеження щодо імпорту українського продовольства
Раніше Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України
фото з відкритих джерел

Представники ЄС обговорюють, як продовжити безмитне ввезення українського продовольства та одночасно заспокоїти фермерів

Посли Європейського союзу сьогодні, 27 березня, обговорять обмеження щодо імпорту української сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Reuters.

Наразі члени ЄС обговорюють, як продовжити безмитне ввезення українського продовольства та одночасно заспокоїти фермерів, які влаштовують масові протести у зв'язку з дешевим імпортом.

«Вчора ввечері головуюча сторона представила нову пропозицію з невеликими коригуваннями… (посли ЄС – «Главком») обговорять цей момент наприкінці сьогоднішньої зустрічі», – розповіло джерело Reuters у бельгійському головуванні в Раді ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС.

Як повідомлялося, Україні вдалося домовитися з Європейською комісією про обмеження імпорту сільгосппродукції з Росії та Білорусі до країн – членів ЄС. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні.

До слова, білоруська деревина, на яку Євросоюз наклав санкції у березні 2022 року, потрапляє на ринок ЄС через Польщу за підробними документами.

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Теги: зерно торгівля посол Європейський союз імпорт

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