Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єром Португалії

Зеленський привітав Монтенегру зі вступом на посаду прем'єра

Україна та Португалія розпочинають роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зокрема, під час розмови йшлося про підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.

Зеленський привітав Монтенегру зі вступом на посаду прем'єра. Президент також подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії.

«Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти», – написав Зеленський.

Нагадаємо, Луїш Монтенегро, лідер правоцентристського опозиційного Демократичного альянсу Португалії, був призначений новим прем'єр-міністром Португалії після того, як його альянс переміг на нещодавніх парламентських виборах.

До слова, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.