Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єром Португалії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єром Португалії
Зеленський привітав Монтенегру зі вступом на посаду прем'єра
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україна та Португалія розпочинають роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зокрема, під час розмови йшлося про підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.

Зеленський привітав Монтенегру зі вступом на посаду прем'єра. Президент також подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії.

«Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти», – написав Зеленський.

Нагадаємо, Луїш Монтенегро, лідер правоцентристського опозиційного Демократичного альянсу Португалії, був призначений новим прем'єр-міністром Португалії після того, як його альянс переміг на нещодавніх парламентських виборах.

До слова, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Читайте також: Зеленський пояснив, що станеться, якщо союзники припинять надавати Україні зброю
Теги: Португалія Володимир Зеленський безпека прем’єр-міністр війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання
Зеленський у Бучі вшанував пам’ять українців, яких убили російські загарбники під час окупації Київщини
31 березня, 16:38
Шмигаль під час візиту до Варшави зустрівся з польським прем'єром Дональдом Туском
Україна збирається підписати з Польщею безпекову угоду – Шмигаль
28 березня, 19:11
Сили оборони отримають 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм
Боєприпаси, дрони та техніка. Німеччина передала Україні масштабну допомогу
28 березня, 16:00
Данілов заявив, що «санітарна зона» потрібна для того, щоб російські окупанти більше не нападали на Україну
Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву
19 березня, 21:22
Частина європейських країн заявили, що не зможуть називати Путіна президентом і ніколи не визнають легітимності виборів на окупованих територіях
Піррова перемога. Чим загрожує Росії втрата легітимності
19 березня, 19:01
США передадуть Україні боєприпаси для Himars
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
12 березня, 21:30
Українська економіка не має ресурсів для розвитку, бізнеси мігрують до Європи, а ті, що залишилися, або закриваються або йдуть у тінь
Чому Україна не має шансу на процвітання
4 березня, 21:02
Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня
Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня
4 березня, 21:00
Ще до початку війни РФ вислала до України кілька елітних груп, які при вторгненні мали захопити Володимира Зеленського
Христо Грозєв розповів про спробу російських кілерів ліквідувати Зеленського на початку війни
3 березня, 22:50

Політика

Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єром Португалії
Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єром Португалії
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
Зеленський пояснив, що станеться, якщо союзники припинять надавати Україні зброю
Зеленський пояснив, що станеться, якщо союзники припинять надавати Україні зброю
Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський
Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський
Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки
Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки
Зеленський у розмові з Кісідою повідомив, скільки ракет РФ випустила по Україні від початку року
Зеленський у розмові з Кісідою повідомив, скільки ракет РФ випустила по Україні від початку року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
68K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
56K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
34K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
21K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
7440
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Сьогодні, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua