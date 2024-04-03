Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки

Володимир Зеленський: «Сьогодні ми з президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку»

Сьогодні, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Сьогодні ми з президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Так, за словами президента, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

«Допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен припускає, що в майбутньому іноземні війська можуть бути відправлені в Україну. Однак зараз, на її думку, такої потреби немає.

До відома, міністерство оборони Фінляндії виділило приблизно 24 млн євро на додаткові зусилля з виробництва боєприпасів і наростила свої спроможності в цьому секторі уп'ятеро. Після отримання фінансування від ЄС країна може подвоїти цей показник. Виділення коштів на боєприпаси сталося ще торік у грудні, на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А 15 березня Європейська комісія оголосила одержувачів гранту ASAP, призначеного для підтримки європейського виробництва боєприпасів. Серед одержувачів фінансування – оборонна промисловість Фінляндії.