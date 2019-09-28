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    Політика

    Зеленський в США зіпсував відносини і з демократами, і з республіканцями, – журналіст

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    <p>Зеленський і президент США Дональд Трамп</p> - Зеленський в США зіпсував відносини і з демократами, і з республіканцями, – журналіст

    Зеленський і президент США Дональд Трамп

    Зеленський суттєво послабив свої позиції в Європі – Мостова

    Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.

    Про це пише головний редактор ZN.UA Юлія Мостова. 

    «Трамп незадоволений тим, що Зеленський оперативно і тихо не надав йому послугу, на яку президент США розраховував. Він вважає, що Україна в боргу перед ним...

    Демократи, які традиційно підтримували нашу країну, ображені змовою за спиною проти їхнього найрейтинговішого кандидата... Вони знають, що Україна демократам винна і борг не повернула», – пише Мостова. 

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    Крім того, за її словами, Зеленський «суттєво послабив свої позиції в Європі», «цілком ймовірно», в переговорах з Москвою. 

    «Вирішите вашу проблему», – сказав Трамп; «Ми підтримуємо будь-які дії, спрямовані на досягнення миру», – сказали Меркель і Макрон. «Ви повинні говорити з ЛНР і ДНР», – сказали росіяни, не помічаючи за спиною Зеленського велику скуйовджену тінь. Чим не реальний сценарій найближчого майбутнього?», – резюмує Мостова. 

    Нагадаємо, про що йдеться: 

    • Президента США Дональда Трампа звинувачували в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою здобуття компромату на сина найбільш (на даний момент) рейтингового кандидата від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах Джо Байдена. 
    • Демократи вимагали стенограму бесіди Трампа і Зеленського. 
    • Трамп велів її опублікувати. 
    • Виходячи з стенограми, Трамп дійсно говорив про Байдена (хоча, відкритого тиску не прозвучало), а Зеленський пообіцяв, що новий генпрокурор, «його людина на 100 відсотків» розгляне цю справу. 
    • У результаті спікер Палати представників США і представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі запустила процедуру імпічменту Дональда Трампа. 

    У Порошенка заявили, що «необачні висловлювання президента ставлять під сумнів міжнародну підтримку України».

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    США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент
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