У Порошенка заявили, що «необачні висловлювання президента ставлять під сумнів міжнародну підтримку України»



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«Європейська солідарність» закликала Офіс президента докласти всіх зусиль для збереження підтримки України в США та європейськими партнерами

Резонансне і неузгоджене оприлюднення конфіденційної міжнародної розмови свідчить про відсутність необхідного рівня комунікації між офісами президентів України та Сполучених Штатів.

Про це йдеться на сайті партії «Європейська солідарність».

Як стало відомо зі стенограми телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, український президент поставив під сумнів допомогу, що протягом останніх років надавалася Україні Європейським Союзом, зокрема, Німеччиною і Францією. А також зробив відверту заяву, що новопризначений генеральний прокурор є «100 відсотків його людиною», чим поставив під сумнім незалежність і неупередженість на лише самого генпрокурора, а й прокуратури як інституції в цілому.

«Європейська Солідарність» із глибоким занепокоєнням констатує, що подібні необачні і непродумані висловлювання президента можуть ускладнити міжнародну підтримку України.

«Європейська солідарність» закликає президента Зеленського, його офіс і МЗС докласти всіх зусиль для збереження двопартійної підтримки України в США, також зберегти високий рівень довіри і підтримки з нашими європейськими партнерами, зокрема, країнами нормандського формату. Дипломатія і міжнародні відносини не пробачають дилетантства, потребують вдумливого ставлення і професійного підходу.

Ми цінуємо надану протягом п’яти років військову, макрофінансову та безпекову допомогу Україні з боку США і ЄС та звертаємося до влади з вимогою зберегти довірливі взаємини з усіма партнерами на тому рівні, щоб Україна не залишилася сам на сам з агресивною політикою Путіна.

Окремо наголосимо, що хизування президента України тим, що новий «генеральний прокурор є 100% його людиною» ставить під сумнів можливість не політизованої, неупередженої, незаангажованої роботи прокуратури і правосуддя в Україні в цілому. Викликає глибоке занепокоєння той поспіх, з яким пропихувалися зміни до закону про прокуратуру, що перекреслили зобов’язання України перед Європейським Союзом у частині реформування цієї інституції, та повертають цей орган на роки і десятиліття назад до карально-репресивної машини.

«Європейська Солідарність» вважає за необхідне запросити в парламент Генерального прокурора Рябошапку для роз’яснення конфлікту інтересів та позиції, що він є «людиною президента», а не слугою закону.

У вівторок, на погоджувальній раді «Європейська солідарність» виступить з такою ініціативою.