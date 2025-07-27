Володимир Зеленський підписав закон про посилення повноважень АРМА та зміну порядку відбору нового голови

Президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами. Відповідне позначення з’явилося на сайті Верховної ради України, пише «Главком».

Законопроєкт передбачає суттєві зміни у порядку формування Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА. Тепер до її складу включатимуться шість осіб: три, визначені Кабінетом Міністрів, і ще три, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів. Також передбачається можливість фінансування діяльності цієї комісії та її членів за рахунок міжнародної технічної допомоги, тобто з позабюджетних джерел.

З дня набрання чинності цим законом розпочинається формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА, яка має ухвалити висновок аудиту протягом 10 місяців.

До призначення нового голови АРМА, Кабмін може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень чинного керівника, якщо дії чи бездіяльність Агентства призвели до неефективного управління активами, їх незаконного використання або створили загрозу заподіяння збитків державі. Також це можливо у разі наявності підстав для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення.

Законопроєкт надає права членам Конкурсної комісії та Комісії з проведення оцінювання: вони зможуть збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом (крім державної чи банківської таємниці), щодо кандидатів на посаду голови АРМА, їхніх близьких осіб та для проведення аудиту. Ці комісії, а також їхні помічники (які можуть бути іноземцями), отримають безпосередній доступ до відкритих реєстрів та інформації від державних органів.

Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання порядку проведення конкурсу, при цьому оскарження не зупиняє призначення переможця. Уряду забороняється скасовувати акти АРМА повністю або частково, а будь-які непередбачені законодавством вказівки до АРМА чи його працівників визнаються неправомірними.

Законопроєкт передбачає зміну умов оплати праці працівників АРМА, значно підвищуючи посадові оклади для забезпечення «достатніх матеріальних умов для належного виконання ними службових обов'язків». Проте у пояснювальній записці зазначено, що реалізація закону «не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів», що викликає питання щодо узгодження з чинним законодавством про державну службу.

Голова АРМА може бути звільнений з посади у разі невиконання припису НАЗК щодо врегулювання конфлікту інтересів або інших підстав, передбачених законом. Однак відсторонення від посади можливе лише в порядку, встановленому КПК, що унеможливлює відсторонення у разі дисциплінарного проступку. Заступники голови АРМА складатимуть повноваження у день призначення нового голови.

Також суттєво змінюється підхід до управління арештованими активами: їх поділять на прості та складні, а відбір управителів здійснюватиметься через електронну систему закупівель. АРМА також проведе ідентифікацію раніше переданих активів, щоб забезпечити їх ефективне управління або запропонувати зміну способу управління.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12306 про факторинг.

Законопроєкт, підписаний президентом, передбачає удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, які стосуються надання факторингових послуг.