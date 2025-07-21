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Президент відзначив Маркарову держнагородою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент відзначив Маркарову держнагородою
Маркарова нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня
фото: Офіс президента

Зеленський нагородив працівників дипломатичної служби

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України працівників дипломатичної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №503/2025.

За вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм президент постановив:

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

  • Ченцова Всеволода Валерійовича – представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

  • Кислицю Сергія Олеговича – першого заступника Міністра закордонних справ України.
  • Стефанішину Ольгу Віталіївну – Спеціального уповноваженого Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

  • Зварича Василя Богдановича – Надзвичайного і Повноважного посла України в Чеській Республіці.
  • Омельченка Вадима Володимировича - Надзвичайного і Повноважного посла України у Французькій Республіці.

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

Маркарову Оксану Сергіївну – Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

  • Панкову Ганну Анатоліївну – головного спеціаліста відділу Управління Міністерства закордонних справ України.
  • Поліянц Тетяну Михайлівну – головного спеціаліста відділу Департаменту Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього.

Опісля Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.

До слова, 21 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.

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Теги: Оксана Маркарова Володимир Зеленський державні нагороди

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