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Зеленський відзначив орденом Свободи підлітків, яких росіяни вбили в окупованому Бердянську

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський відзначив орденом Свободи підлітків, яких росіяни вбили в окупованому Бердянську
Зеленський нагородив сміливих підлітків, які загинули за Україну
фото: Офіс президента

Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких російські загарбники вбили 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації Бердянська хлопці залишилися вдома. Тігран Оганнісян активно висловлював свою проукраїнську позицію, через що неодноразово зазнавав тиску з боку окупаційних військ: був викрадений із дому, у якому мешкав із бабусею, піддавався катуванням та знущанням, включно з електрошоком та імітацією розстрілу, був арештований представниками окупаційної влади.

Микита Ханганов та Тігран Оганнісян
Микита Ханганов та Тігран Оганнісян
фото: Медійна ініціатива за права людини

Микита Ханганов також не приховував своєї проукраїнської позиції. У жовтні 2022 року окупанти намагались арештувати хлопця, допитували разом із батьком і згодом почали фабрикувати справу про нібито диверсію на залізниці та влаштовувати обшуки вдома. Справу проти хлопця готували до суду та планували засудити його до 20 років увʼязнення.

Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були друзями. Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!»

Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним.

Нагадаємо, що представник окупантів на тимчасово захопленій території Запорізької області Владислав Рогов 25 червня заявив, що в Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Колаборант тоді назвав ім’я одного з них – це Тигран Оганнісян, 16-річний підліток, якого росіяни до цього тримали в полоні. Колаборант стверджував, що ввечері, коли населення відпочивало із сім’ями на міській набережній, «двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів».

Тиграна Оганнісяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, звинуватили у тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув’язнення. Європарламент у червні цього року вимагав від російської влади припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.

Публічного розголосу справі наприкінці травня надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». За їхніми даними, Тиграна Оганнісяна п’ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатись у підготовці диверсії на «Мелітопольській залізниці». Співзасновниця «Медійної ініціативи за права людини», координаторка напрямку «Війна і правосуддя» Ольга Решетилова розповіла, що обставини загибелі Оганнісяна та Ханганова досі незрозумілі.

Правозахисникам відомо, що хлопців убив снайпер. Проте за пів години до повідомлень про стрілянину Оганнісян розмовляв з мамою, і його поведінка не вказувала на те, що він планує «якісь ризиковані для свого життя дії». Решетилова додала, що підлітки переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційній адміністрації слідчий. Мати Тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська і не могла йому допомогти.

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Теги: окупанти війна смерть Володимир Зеленський Бердянськ

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