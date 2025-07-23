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НАБУ і САП просять міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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НАБУ і САП просять міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну
Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції
фото: НАБУ/facebook

НАБУ: Ми щиро дякуємо громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість

Керівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили, що ухвалені напередодні Верховною Радою законодавчі зміни суттєво обмежують їхню незалежність. Про це йшлося під час зустрічі, ініційованої Офісом президента, пише «Главком» з посиланням на НАБУ.

За словами керівництва НАБУ та САП, нові законодавчі акти позбавляють їх гарантій, які раніше забезпечували ефективне виконання завдань у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи, на їхню думку, потрібні «чіткі й однозначні кроки на рівні закону», що повернуть скасовані парламентом гарантії.

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НАБУ та САП підкреслили свою відданість інтересам українського народу і заявили, що продовжуватимуть працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій та результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.

«Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку», – йдеться у заяві.

НАБУ і САП також звернулися до міжнародних партнерів із закликом продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Вони зазначили, що «міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками усіх правоохоронних та антикорупційних органів країни, включно з генеральним прокурором. За словами глави держави, це була «дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає». 

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Теги: закон САП НАБУ Володимир Зеленський

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