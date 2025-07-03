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Зеленський про розмову Трампа з Путіним: не впевнений, що у них багато спільних тем

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський про розмову Трампа з Путіним: не впевнений, що у них багато спільних тем
Зеленський зазначив, що в РФ рішення ухвалює тільки Путін
фото: скриншот з відео

Президент України назвав Трампа та Путіна «абсолютно різними людьми»

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін не мають багато спільних тем. Про це він заявив на брифінгу спільно з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує «Главком».

«Я не впевнений, що у них багато спільних тем, адже це абсолютно різні люди. Але якщо ми говоримо про Україну, ми відразу говорили про ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. В Росії лише Путін приймає рішення, саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми хочемо мати мир», – сказав президент.

Зауважимо, що наразі російський диктатор Володимир Путін та американський лідер Дональд Трамп проводять розмову.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що «завтра або найближчими днями» матиме розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Він додав, що Україна розраховує на продовження підтримки від США, адже є певне озброєння, яке Європа не може надати. Зокрема, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони та самі системи.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп путін

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