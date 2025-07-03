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Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком Х

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком Х
Зеленський та король Данії обговорили розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині
фото: Офіс президента

Серед тем, які обговорили на аудієнції, – патронат над постраждалими регіонами, розвиток українсько-данської співпраці

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Данії Фредеріка X. Глава держави подякував Данії та її народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський також відзначив лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації – постачання всіх обіцяних винищувачів F-16 в Україну та навчання пілотів.

Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком Х фото 1
фото: Офіс президента

Також президент привітав Данію з початком головування в Раді ЄС і зазначив, що Україна зробила все необхідне для реального старту переговорного процесу щодо членства у Євросоюзі. Українська держава, за його словами, готова до відкриття всіх переговорних кластерів під час данського головування в наступні пів року.

«Серед тем, які обговорили на аудієнції, – патронат над постраждалими регіонами, розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині та проєкти підтримки українських ветеранів. Володимир Зеленський запросив данські компанії до співробітництва з українськими колегами в галузях протезування та реабілітації», – підкреслив Офіс президента.

Нагадаємо, 3 липня Україна підписала угоду з американською компанією Swift Beat. Вона передбачає українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів. За словами українського лідера, візит у Данію розпочався з важливого кроку для захисту нашої країни.

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Теги: Володимир Зеленський Данія

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