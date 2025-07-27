Президент привітав медиків зі святом

Зеленський про медиків: «Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, у День медичного працівника, подякував людям, які носять білі халати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України. Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що робота медиків – це щоденний подвиг.

«Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України», – додав він.

Нагадаємо, з 2023 року українські медики відзначають своє професійне свято у нову дату – 27 липня. Це рішення було ухвалено з метою відмежуватися від російської пропаганди та вшанувати наших медиків, які продовжують рятувати життя під час повномасштабної війни.

Раніше День медичного працівника святкували в третю неділю червня, проте ця дата співпадала з російським святкуванням. Зважаючи на те, що російські війська вчинили численні злочини проти українських медиків, було прийнято рішення змінити дату святкування. 27 липня – це день, коли ми віддаємо шану нашим героїчним медикам, які щодня ризикують своїм життям, щоб рятувати інших.

Міністерство охорони здоров’я закликає всіх українців приєднатися до вшанування медиків. Адже саме завдяки їхній самовідданості та професіоналізму ми маємо можливість подолати всі виклики війни.