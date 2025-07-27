Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент привітав медиків зі святом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Президент привітав медиків зі святом
фото: Офіс президента

Зеленський про медиків: «Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, у День медичного працівника, подякував людям, які носять білі халати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України. Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що робота медиків – це щоденний подвиг.

«Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України», – додав він.

Нагадаємо, з 2023 року українські медики відзначають своє професійне свято у нову дату – 27 липня. Це рішення було ухвалено з метою відмежуватися від російської пропаганди та вшанувати наших медиків, які продовжують рятувати життя під час повномасштабної війни.

Раніше День медичного працівника святкували в третю неділю червня, проте ця дата співпадала з російським святкуванням. Зважаючи на те, що російські війська вчинили численні злочини проти українських медиків, було прийнято рішення змінити дату святкування. 27 липня – це день, коли ми віддаємо шану нашим героїчним медикам, які щодня ризикують своїм життям, щоб рятувати інших.

Міністерство охорони здоров’я закликає всіх українців приєднатися до вшанування медиків. Адже саме завдяки їхній самовідданості та професіоналізму ми маємо можливість подолати всі виклики війни.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський медик свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде
Зеленський назвав умови і термін закінчення війни
Вчора, 21:30
Президент обіцяв, що запропонує законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку
Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП
24 липня, 15:15
Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти п'яти людей
Зеленський увів у дію санкції за антиукраїнську пропаганду: хто потрапив під обмеження
20 липня, 16:53
Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони
Шмигаль на посаді міністра оборони вперше доповів Зеленському
18 липня, 16:12
Президент зазначив, що воїни заслуговують якісних ротацій
Зеленський про терміни служби військових: Повернуться додому, коли переможемо ворога
17 липня, 11:46
Зеленський зустрівся 18 травня з Папою Римським Левом XIV і подякував за підтримку України
Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані
9 липня, 14:13
Подружжя Зеленських прибуло до Італії
Зеленський прибув з візитом до Риму
9 липня, 12:29
Щороку у першу неділю липня відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України
«Москву» відправили на дно, а Зміїний повернули Україні». Зеленський привітав воїнів ВМС зі святом
6 липня, 10:26
Україна виходить з міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін
Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
29 червня, 15:07

Політика

Президент привітав медиків зі святом
Президент привітав медиків зі святом
«У депутатів не буде виходу». Радник Банкової, пояснив, чому закон про посилення НАБУ буде проголосовано
«У депутатів не буде виходу». Радник Банкової, пояснив, чому закон про посилення НАБУ буде проголосовано
Соратниця Ющенка назвала президента, який «відродив» Медведчука в Україні
Соратниця Ющенка назвала президента, який «відродив» Медведчука в Україні
Зеленський анонсував виділення коштів для університетів у прифронтових регіонах
Зеленський анонсував виділення коштів для університетів у прифронтових регіонах
Зеленський назвав умови і термін закінчення війни
Зеленський назвав умови і термін закінчення війни
Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді
Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
29K
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
16K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
4087
«За НАБУ як у*бу». Розмова про те, чому Картонковий протест такий матюкливий

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua