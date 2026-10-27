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Лідери Фінляндії та Норвегії провели переговори з Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лідери Фінляндії та Норвегії провели переговори з Путіним
Фінлянція та Норвегія залишаються прихильниками України та наголошують на необхідності дипломатичного врегулювання війни
фото: Офіс президента України, росЗМІ

Телефонна розмова відбулася за участю Александера Стубба та Йонаса Гара Стере

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила канцелярія фінляндського лідера, пише «Главком».

Розмова відбулася у вівторок, 27 жовтня, у Гельсінкі. Її ініціювали Стубб і Стере, щоб обговорити війну Росії проти України, дипломатичні зусилля для її завершення та перспективи миру й стабільності в Європі.

У канцелярії президента Фінляндії зазначили, що дзвінок став продовженням зустрічі Стубба та Стере в Осло 20 жовтня. Розмову провели за погодженням з Україною, а її метою було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів. Вона також була пов’язана із запланованими зустрічами в Абу-Дабі.

Фінляндія та Норвегія наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну. Лідери двох країн також підкреслили необхідність завершення війни та відновлення переговорів.

«Розмова була відвертою та змістовною. Ми є сусідніми країнами Росії. Результат цієї війни матиме безпосередній вплив на нашу безпеку та безпеку Європи загалом. Завершення війни потребує прямих переговорів», – заявив Стубб.

Стере, своєю чергою, наголосив на масштабних людських і матеріальних втратах, спричинених війною, та закликав до деескалації.

«Війна має величезну людську та матеріальну ціну. Страждання й руйнування матимуть наслідки для наступних поколінь. Під час розмови ми наголосили на важливості деескалації», – сказав прем’єр Норвегії.

Окрему увагу під час розмови приділили безпеці в Балтійському регіоні та на Крайній Півночі. Фінляндія й Норвегія зацікавлені у стабільності та передбачуваності в цих регіонах, що межують із Росією.

У канцелярії Стубба окремо уточнили, що президент Фінляндії та прем’єр Норвегії говорили з Путіним як керівники своїх держав і не представляли Європу загалом.

Обидві країни залишаються прихильниками України та наголошують на необхідності дипломатичного врегулювання війни. За словами Стубба й Стере, її завершення важливе не лише для України, а й для ширшої європейської безпеки.

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Теги: Александр Стубб переговори Фінляндія путін Норвегія

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