Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розпочався саміт лідерів G7 щодо ситуації в Україні. Зеленський бере участь

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розпочався саміт лідерів G7 щодо ситуації в Україні. Зеленський бере участь
фото ілюстративне

Приєднання Зеленського до президента США Джо Байдена та інших лідерів G7 підтвердив Білий дім

Сьогодні, 11 жовтня, о 16:09 розпочалася термінова нарада глав країн «Великої сімки» (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що приєднання Зеленського до президента США Джо Байдена та інших лідерів G7 на їх сьогоднішній віртуальній зустрічі виданню підтвердив Білий дім.

Раніше повідомлялося, що Німеччина скликала термінове засідання G7 через масовані обстріли рашистами України вчора зранку.

Нагадаємо, що в Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Читайте також: Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
Теги: саміт Володимир Зеленський війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти сьогодні пів дня гатили по Україні 
Дніпропетровщина: рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі
Сьогодні, 14:33
За останні два дні чотири електричні підстанції на Львівщині зазнали значних руйнувань
Обстріл Львівщини: ворог повторно атакував об’єкти, по яких влучав вчора
Сьогодні, 15:30
У зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.
Атака на енергосистему: уряд знову звернувся до українців із проханням
Сьогодні, 15:40

Політика

Розпочався саміт лідерів G7 щодо ситуації в Україні. Зеленський бере участь
Розпочався саміт лідерів G7 щодо ситуації в Україні. Зеленський бере участь
Порошенко зустрівся з послом США у зруйнованому росіянами парку (фото)
Порошенко зустрівся з послом США у зруйнованому росіянами парку (фото)
Війна з диктаторами. Тихановська звернулася до Зеленського із пропозицією (відео)
Війна з диктаторами. Тихановська звернулася до Зеленського із пропозицією (відео)
США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні – Washington Post
США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні – Washington Post
Німеччина готується до нового потоку біженців із України
Німеччина готується до нового потоку біженців із України
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
66K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
37K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
36K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
35K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
34K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту