Розпочався саміт лідерів G7 щодо ситуації в Україні. Зеленський бере участь

Приєднання Зеленського до президента США Джо Байдена та інших лідерів G7 підтвердив Білий дім

Сьогодні, 11 жовтня, о 16:09 розпочалася термінова нарада глав країн «Великої сімки» (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що приєднання Зеленського до президента США Джо Байдена та інших лідерів G7 на їх сьогоднішній віртуальній зустрічі виданню підтвердив Білий дім.

Раніше повідомлялося, що Німеччина скликала термінове засідання G7 через масовані обстріли рашистами України вчора зранку.

Нагадаємо, що в Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.