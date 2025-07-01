Напруга між Азербайджаном і РФ. Зеленський висловив підтримку Алієву

У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Висловив наші співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість», – сказав Зеленський про розмову з Алієвим.

Президент додав, що у нього з резидентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені.

«Обговорили також наші двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Азербайджанській республіці Петра Волокова. Причина: напади на азербайджанців у російському Єкатеринбурзі. Російській стороні було виражено різкий протест у зв'язку з рейдами 27 червня 2025 року.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

Згодом стало відомо, що Азербайджан скасовує всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан». Азербайджанські правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

До слова, Москва викликала «на килим» посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів». Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС.