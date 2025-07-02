Зеленський анонсував збільшення товарообігу між Єгиптом та Україною

Зеленський після розмови з президентом Єгипту: Будемо працювати над збільшенням товарообігу

Лідери країн обговорили створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці

Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Багато важливих тем встигли обговорити, будемо розвивати відносини між нашими країнами. Подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Єгипет бачить наші зусилля для закінчення війни та готовий сприяти досягненню справедливого й сталого миру», – сказав Зеленський про розмову з Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Зокрема, лідери країн обговорили створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці.

«Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії», – зазначив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. «Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Висловив наші співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових», – сказав Зеленський про розмову з Алієвим.