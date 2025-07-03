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Зеленський і Трамп незабаром проведуть телефонну розмову – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський і Трамп незабаром проведуть телефонну розмову – FT
Журналісти повідомляли, що Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Політики говоритимуть про припинення поставок деяких ключових видів американської зброї до України

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп у пʼятницю, 4 липня, можуть провести телефонну розмову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Очікується, що лідери країн обговорять різке припинення поставок деяких ключових видів американської зброї до України. Джерела також зазначають, що президент України порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.

Зазначається, що робота над організацією розмови ще триває. Її реалізація залежить від узгодження графіків обох сторін.

Раніше повідомлялося, що Україна змінює тактику на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для нашої держави. Politico пише, що кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі Україні.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

Видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

До слова, Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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