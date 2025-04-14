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Зеленський підписав закон про знижку на оплату штрафу від ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський підписав закон про знижку на оплату штрафу від ТЦК
Українці онлайн зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку без необхідності відвідувати ТЦК
фото ілюстративне з відкритих джерел

Тепер сума штрафу зменшиться, якщо військовозобов’язаний сплатить кошти протягом десяти днів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить наполовину зменшити суму штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби. Як передає «Главком», про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хоча у картці законопроєкту №12093 цього поки не вказано. 

Так, військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 тис. до 25 тис. гривень.

Зеленський підписав закон про знижку на оплату штрафу від ТЦК фото 1
скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko

Водночас закон дозволяє сплачувати половину суми від мінімальної санкції статті: замість 17 тис. – 8500 гривень. Для цього треба самостійно звернутися до ТЦК, а потім упродовж 10 днів з ухвалення постанови про адміністративне правопорушення сплатити штраф.

За словами Черногоренко, цивільні зможуть сплатити штраф зі «знижкою» у «Резерв+». Нині над цією функцією триває робота, а стане доступною вона вже влітку.

Водночас військовослужбовці, які стали на захист країни й не встигли оновити свої дані, – звільняються від сплати штрафів. 

За даними авторів законопроєкту, у 2024 році понад 6 млн українців не уточнили вчасно свої персональні дані після ухвалення нового закону про мобілізацію. Законодавці очікують, що закон спонукатиме громадян самотужки звернутися до ТЦК для сплати штрафу, що своєю чергою наповнить бюджет новими надходженнями.

Нагадаємо, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження. Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати.

Як повідомлялося, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.

До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: ТЦК штраф закон мобілізація

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