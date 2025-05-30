Чи введе Трамп нові санкції проти Путіна?

Трамп переходить від стадії гніву до торгу

Незвично різкі заяви Трампа щодо Путіна після масованих ракетно-дронових атак Росії на Україну свідчать про важливий перелом. Схоже, що американський Президент починає усвідомлювати ризик своєї поразки в питанні припинення війни. Як і правоту Байдена і Зеленського в оцінці російського диктатора.

Після тривалого періоду [заперечення] й критики з боку опонентів Трамп переходить до стадії [гніву]. Його безпідставні випади у бік Зеленського лише підсилюють це враження. Адже у такому емоційному стані часто шукають винних поруч, замість того, щоб визнати помилки.

Хочеться вірити, що наступним кроком стане каяття й реальні дії. Оточення й критики Трампа вже давно пропонують конкретні ідеї – зокрема, щодо посилення санкцій проти Росії. Це могло б стати рятівним колом для його репутації і сприяти припиненню війни. Він і сам іноді говорить про таку можливість, але постійно відкладає її. Натомість наполягає на продовженні переговорів, вже у двосторонньому українсько-російському форматі. Хоча всі розуміють, що без додаткового тиску це – шлях в нікуди.

Ймовірно, Трамп зараз перебуває на межі наступної психологічної стадії – [торгів]. А це вже ризик не лише для мирного врегулювання, а й для нього самого. Його репутація й так зазнає ударів – як з боку опонентів, так і в соцмережах, де поширюються образливі жарти й карикатури.

За логікою психологічних процесів, після невдалих торгів зазвичай настає стадія [депресії]. У випадку Трампа це може означати повне дистанціювання від теми війни й європейської безпеки. Він уже натякає на такий варіант, хоча поки не говорить про це серйозно.

І лише після всього цього може настати фінальний етап – [прийняття реальності й пошук рішень]. На жаль, період заперечення у нього був надто довгим. Але події пришвидшуються, і ми вже бачимо ознаки зміни фаз. За умови зовнішнього тиску, є шанс пройти наступні етапи швидше.

Наскільки затягнеться цей процес і на якій фазі зупиниться – залежить від рішучості як американського суспільства, так і партнерів. Головне – не дати застрягнути на рівні торгів і депресії.