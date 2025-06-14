Чому США затягують із санкціями? Зеленський пояснив причину нерішучості Трампа

Президент України: «Якщо Трамп введе сильні санкції, Путін скаже, ми не будемо розмовляти»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував причини, через які адміністрація Дональда Трампа, на його думку, затягує із запровадженням нищівних санкцій проти Росії. Зеленський вважає, що Трамп побоюється повністю закрити шлях для діалогу з Володимиром Путіним, однак підкреслює, що російський диктатор лише шукає привід для уникнення санкцій та припинення вогню. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я дуже хочу, щоб Трамп зробив сильні кроки. І коли президент Трамп ще не вирішив, вводити санкції чи не вводити, він цей час залишає для якогось сильного кроку свого. Він напевне боїться, що повністю закриє вікно для діалогу», – пояснив Володимир Зеленський.

Водночас, президент висловив свою думку щодо справжніх мотивів Путіна: «Але я вважаю, що Путін лише шукає привід, щоб не ввели санкції. Якщо Трамп введе сильні санкції, Путін скаже, ми не будемо розмовляти».

Зеленський навів приклад «Курської операції», коли, за його словами, Путін використав її як привід для відмови від діалогу. «Ми розуміємо, що все це просто балачки. Це як так звані удари у відповідь на операцію СБУ. Якби у нього не було масового удару майже 500 дронів за добу до цього, ще можна було гіпотетично про це говорити. Йому просто потрібна причина. Причина не мати ceasefire і причина не вводити санкції. Він працює в цих напрямках», – підкреслив президент України.

Зеленський наголосив на значній ролі США у світовій політиці, згадавши Іран, Ізраїль, Україну, Росію та Європу, яка «дивиться на сигнал: дай нам сигнал, що ми разом і ми йдемо далі».

«І все це дуже важливі речі. Мені здається, що якісь сигнали таки є. Я не знаю чи це з оточення президента Трампа чи від нього самого, але все таки є моменти, що він розуміє, що Путін все таки не відвертиться», – зазначив Зеленський.

Також, Україна не може прийняти так званий меморандум РФ, бо це ультиматум. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Ультиматум руських, який вони передали, так званий меморандум – вони самі розуміють, що вони нам передали. Коли вони були під Києвом, в найскладнішій ситуації для нас, від них був цей ультиматум. Але зараз ми не в тих умовах і не в тих складнощах, в яких ми були на початку війни. Це не значить, що немає втоми», – розповів він.

Також глава держави додав, що росіяни просто затягують процес перемовин.