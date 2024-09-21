Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства
Склад комісії при президентові України з питань громадянства оновився
20 вересня Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії при президентові України з питань громадянства. Про це стало відомо із указу №643/2024.
Склад комісії при президентові України з питань громадянства:
- Мудра Ірина – заступник керівника Офісу президента України, голова комісії;
- Моісєєв Максим – заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань громадянства Офісу президента України, заступник голови комісії;
- Андрущенко Сергій – перший заступник голови Служби безпеки України;
- Богатих Інна – заступник Міністра юстиції України;
- Гаврилюк Іван – перший заступник Міністра оборони України;
- Диба Світлана – головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України, відповідальний секретар Комісії;
- Дубовик Віктор – генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента України;
- Іващенко Олег – голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Лисюк Юрій – заступник директора Департаменту – начальник управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону адміністрації Державної прикордонної служби України;
- Науменко Наталія – голова Державної міграційної служби України;
- Покотило Олексій – керівник Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України;
- Тетеря Василь – заступник Міністра внутрішніх справ України.
Указ набрав чинності з 20 вересня.
Нагадаємо, що також Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 492 захисників України, 244 із них – посмертно. Відповідний указ №641/2024 оприлюднений на сайті глави держави.
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