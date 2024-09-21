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Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства
Указ президента набирає чинності з дня його опублікування
фото: Офіс президента

Склад комісії при президентові України з питань громадянства оновився

20 вересня Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії при президентові України з питань громадянства. Про це стало відомо із указу №643/2024.

Склад комісії при президентові України з питань громадянства:

  • Мудра Ірина – заступник керівника Офісу президента України, голова комісії;
  • Моісєєв Максим – заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань громадянства Офісу президента України, заступник голови комісії;
  • Андрущенко Сергій – перший заступник голови Служби безпеки України;
  • Богатих Інна – заступник Міністра юстиції України;
  • Гаврилюк Іван – перший заступник Міністра оборони України;
  • Диба Світлана – головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України, відповідальний секретар Комісії;
  • Дубовик Віктор – генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента України;
  • Іващенко Олег – голова Служби зовнішньої розвідки України;
  • Лисюк Юрій – заступник директора Департаменту – начальник управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону адміністрації Державної прикордонної служби України;
  • Науменко Наталія – голова Державної міграційної служби України;
  • Покотило Олексій – керівник Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України;
  • Тетеря Василь – заступник Міністра внутрішніх справ України.

Указ набрав чинності з 20 вересня.

Нагадаємо, що також Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 492 захисників України, 244 із них – посмертно. Відповідний указ №641/2024 оприлюднений на сайті глави держави. 

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Теги: Володимир Зеленський закон Україна

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