Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування

Склад комісії при президентові України з питань громадянства оновився

20 вересня Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії при президентові України з питань громадянства. Про це стало відомо із указу №643/2024.

Склад комісії при президентові України з питань громадянства:

Мудра Ірина – заступник керівника Офісу президента України, голова комісії;

Моісєєв Максим – заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань громадянства Офісу президента України, заступник голови комісії;

Андрущенко Сергій – перший заступник голови Служби безпеки України;

Богатих Інна – заступник Міністра юстиції України;

Гаврилюк Іван – перший заступник Міністра оборони України;

Диба Світлана – головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України, відповідальний секретар Комісії;

Дубовик Віктор – генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента України;

Іващенко Олег – голова Служби зовнішньої розвідки України;

Лисюк Юрій – заступник директора Департаменту – начальник управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону адміністрації Державної прикордонної служби України;

Науменко Наталія – голова Державної міграційної служби України;

Покотило Олексій – керівник Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України;

Тетеря Василь – заступник Міністра внутрішніх справ України.

Указ набрав чинності з 20 вересня.

Нагадаємо, що також Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 492 захисників України, 244 із них – посмертно. Відповідний указ №641/2024 оприлюднений на сайті глави держави.