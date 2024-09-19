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Посол ЄС в Україні закликала готуватися до важкої зими

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Посол ЄС в Україні закликала готуватися до важкої зими
Катаріна Матернова: «Люди мають готуватися до важких часів, але я сподіваюся, що нам вдасться уникнути катастрофічного сценарію»
фото: Pixabay

Євросоюз нещодавно виділив 100 млн євро на підготовку України до зими

Прийдешня зима в Україні буде складнішою за минулорічну. У зв'язку з цим Європейський союз зробив вагомий внесок у підтримку енергосектора країни. Про це посол ЄС в Україні Катаріна Матернова сказала в інтерв'ю «Інтерфаксу».

«Я думаю, що люди мають готуватися до важких часів, але я дуже сподіваюся, що нам вдасться уникнути катастрофічного сценарію», – зазначила дипломатка.

Вона нагадала, що Євросоюз нещодавно виділив 100 млн євро на підготовку України до зими, а також надав ще 100 млн через Кредитну установу для відбудови (KFW) для «Укренерго», щоб посилити оператора енергетичного сектора.

«Одним із важливих напрямів підтримки є механізм цивільного захисту. У перші тижні та місяці повномасштабної війни саме він був основним каналом, яким в Україну надходило все обладнання для різних надзвичайних ситуацій. А наразі він сконцентрований на збільшенні постачання енергоносіїв, включно з турбінами, генераторами тощо», – зауважила  Матернова.

Вона зазначила, що обладнання надходить не лише з країн-членів ЄС, а й від інших донорів, зокрема Японії, Кореї, Канади тощо.

Крім того, ЄС уже надав понад 1000 високовольтних генераторів і малих турбін, щоб допомогти українцям підготуватися до зими.

Нагадаємо, що Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу. 

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

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Теги: зима відключення світла посол електроенергія Європейський союз Україна

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