Зеленський провів важливу Ставку: про що говорили

Під час засідання Ставки йшлося про стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень та розміщення РЕБ і ППО

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – захист енергетики, виробництво зброї та ситуація на фронті. Про це очільник України повідомив у Telegram.

Так під час Ставки присутні обговорили захист енергетики цієї зими.

«Були всі основні представники галузі. Доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом» – зазначив президент

Також йшлося про власне виробництво ракет, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

«Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій», – додав він.

Крім того, Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського за всіма основними напрямками фронту, а також представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Ради національної безпеки і оборони України та видав новий указ, яким оновив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомлялося, 16 вересня Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед ключових питань були ситуація на фронті, захист об'єктів критичної інфраструктури, центри бойової підготовки та безпілотники.

До слова, днями президент заявив, що Україна підготувала всі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Для його реалізації потрібна рішучість партнерів.