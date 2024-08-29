Bloomberg назвав нову компанію РФ, яка постачає Угорщині та Словаччині нафту

«Татнєфть» також перебуває під українськими санкціями, але вони стосуються лише блокування активів

У липні Росія експортувала майже 436 тис. тонн сирої нафти до Угорщини та приблизно 356 тис. тонн до Словаччини

Угорщина і Словаччина експортують нафту з Росії через територію України, попри санкції щодо газопроводу «Лукойл». Тепер країни користуються послугами російської нафтової компанії «Татнєфть». Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У липні Росія експортувала майже 436 тис. тонн сирої нафти до Угорщини та приблизно 356 тис. тонн до Словаччини. Такі обсяги відповідають тим, що були на початку цього року.

«Нове технічне рішення, яке Україна, схоже, готова прийняти, означатиме, що транзит нафти до Угорщити коштуватиме дорожче», – пише Bloomberg. Угорська нафтова компанія Mol Group веде переговори, щоб довгостроково постачати російську нафту.

У 2022 році українські правоохоронці заарештували мільярди гривень російських власників нафтової компанії «Татнафта» ДБР заарештувало активи російської компанії «Татнефть» на мільярди гривень.

Нагадаємо, раніше Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

Зокрема, Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії «Лукойл». Запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу».