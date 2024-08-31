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Очільник Пентагону зробив заяву після зустрічі з Умєровим

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Очільник Пентагону зробив заяву після зустрічі з Умєровим
30 серпня українська делегація прибула із візитом до Вашингтона
фото: Офіс Президента

Очільник Пентагону нічого не сказав про дозвіл на удари по РФ після зустрічі з Умєровим

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці України під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні. Про це йдеться на сайті Міноборони США.

«Вони продовжують відбивати напад Кремля і завдавати великих втрат російським загарбникам. Тому не помиляйтеся, Сполучені Штати не відмовляться від нашої підтримки вільної та суверенної України», – сказав Остін.

Остін засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України на початку цього тижня і сказав, що США продовжуватимуть очолювати союзників і партнерів у наданні ключових можливостей, щоб допомогти Україні захистити себе.

«Дозвольте мені прояснити, що ніколи не можна націлюватися на цивільних осіб, і стійкість України допоможе їй перемогти агресію та звірства Путіна», – сказав Остін.

Водночас очільник Пентагону нічого не сказав про дозвіл на удари по РФ.

Пентагон нагадує, що наступного тижня у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі «Раммштайн». Остін заявив, що на зустрічі партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

Нагадаємо, 30 серпня українська делегація прибула із візитом до Вашингтона, перша зустріч відбулася з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили ППО, потреби ЗСУ та ситуацію на полі бою.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, аби підштовхнути США зняти обмеження на використання американської зброї проти Москви.

До слова, за підсумками засідання Ради Україна-НАТО Україна продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення «щита ППО» над заходом України.

Теги: Міноборони Україна Рустем Умєров Ллойд Остін

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