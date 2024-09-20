Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент нагородив пів тисячі військових, 244 із них – посмертно

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент нагородив пів тисячі військових, 244 із них – посмертно
Володимир Зеленський підписав указ №641/2024 про нагородження військових
фото з відкритих джерел

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 492 захисників України, 244 із них – посмертно. Відповідний указ №641/2024 оприлюднений на сайті глави держави. 

У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці були удостоєні відзнаки Президента України «Хрест бойових заслуг», отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя».

Нагадаємо, 24 серпня, президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» 35 військовослужбовцям. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Читайте також:

Теги: військові Володимир Зеленський державні нагороди хрест медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники обстрілюють Херсон та область від ранку до ночі, атакують дронами цивільних
На Херсонщині від удару ворожого дрона загинув чоловік
20 серпня, 22:44
Зеленський провів офіційну зустріч з прем'єром Індії
Що передбачають підписані угоди між Україною та Індією: роз’яснення
23 серпня, 18:54
В'ячеслав Негода у 90-х був мером Тернополя
Тернопільщина отримала нового керівника
24 серпня, 16:41
У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України Зеленський звернувся до українців
Зеленський: Вдячність кожному воїну та всім полеглим героям, які повертаються додому на щиті
29 серпня, 21:08
У фінальному запливі Сербін був першим на фініші
Україна здобула третє золото на Паралімпіаді-2024
1 вересня, 19:54
Криміналісти ідентифікували одну з жертв авіаудару по Харкову, завданого 30 серпня 2024 р.
«Згоріла у власній квартирі». Від авіаудару по Харкову загинула мама військового
31 серпня, 13:12
Як заявив Сирський, немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, намагаючись захистити себе від російської агресії
Сирський відповів, чим Україна компенсує нестачу озброєння
5 вересня, 21:19
Гаспарян опублікував власне фото у військовій формі та з «георгіївською стрічкою»
Титулованого російського каратиста Гаспаряна викрито у підтримці війни проти України
17 вересня, 13:11
Президент їде до США із планом перемоги
Зеленський заявив, що хоче почути від Трампа його бачення завершення війни
Сьогодні, 15:00

Політика

Кабмін провів масштабні звільнення та призначення в ключових міністерствах
Кабмін провів масштабні звільнення та призначення в ключових міністерствах
Президент нагородив пів тисячі військових, 244 із них – посмертно
Президент нагородив пів тисячі військових, 244 із них – посмертно
Візит Зеленського до США: президент розповів про підготовку до перемовин
Візит Зеленського до США: президент розповів про підготовку до перемовин
Зеленський провів важливу Ставку: про що говорили
Зеленський провів важливу Ставку: про що говорили
Міністр оборони звільнив двох заступників Буданова – ЗМІ
Міністр оборони звільнив двох заступників Буданова – ЗМІ
Парламентська більшість існує? Нардепка від «Слуги народу» навела докази
Парламентська більшість існує? Нардепка від «Слуги народу» навела докази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
45K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
22K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
11K
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Сьогодні, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Сьогодні, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Сьогодні, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua