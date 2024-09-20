Президент нагородив пів тисячі військових, 244 із них – посмертно

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 492 захисників України, 244 із них – посмертно. Відповідний указ №641/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці були удостоєні відзнаки Президента України «Хрест бойових заслуг», отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя».

Нагадаємо, 24 серпня, президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» 35 військовослужбовцям. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.