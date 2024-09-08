Глава ЦРУ: Ризик ядерного удару по Україні був реальним

У листопаді 2022 року Вільям Бернс зустрівся з російським колегою Сергієм Наришкіним, щоб гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні

У перший рік повномасштабної війни раптовий прорив ЗСУ на північному сході України викликав побоювання, що Путін вдасться до крайніх заходів

У 2022 році існував реальний ризик того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю по Україні. Це було в момент осіннього контрнаступу ЗСУ. Про це заявив глава ЦРУ Вільям Бернс, передає The Telegraph.

Посадовець зазначив, що раптовий прорив ЗСУ на північному сході України викликав побоювання, що російський диктатор Володимир Путін вдасться до крайніх заходів, що, у свою чергу, викликало сплеск дипломатичної активності.

«Восени 2022 року був момент, коли я подумав, що існував реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї», – пригадав Бернс, вперше спілкуючись із головою британської зовнішньої розвідки Мі-6.

За його словами, президент США Джо Байден відправив його поговорити з російським колегою Сергієм Наришкіним наприкінці 2022 року, щоб гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки такого роду ескалації.

Так, у листопаді 2022 року Бернс вирушив до Анкари (Туреччина), щоб зустрітися з Наришкіним на першій особистій зустрічі високопосадовців двох країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як зазначає видання, у жовтні 2022 року виникли побоювання щодо можливої атаки РФ після того, як російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Україна збирається використовувати радіоактивну «брудну бомбу». Тоді кремлівські ЗМІ почали писати, що Київ збирає ядерні матеріали для використання на полі бою у «брудній бомбі» чи «ядерній зброї малої потужності».

Утім, Британія негайно відкинула ці звинувачення, а президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія сама явно планувала атаку із застосуванням «брудної бомби».

Нагадаємо, що на початку вересня в тимчасово окупованому Криму очевидці зафіксували рух військових вантажівок з номерами, які вказують на їхню приналежність до 12-го ГУМО РФ. Це управління відповідає за зберігання, експлуатацію та обслуговування ядерних боєприпасів.

До слова, російська влада заявила, що уточнює Доктрину використання ядерної зброї.

Як повідомляв Financial Times, російський флот тренувався атакувати цілі у глибині Європи за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки.