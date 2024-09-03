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У вересні ВАКС розпочне слухати праву прокурора Жученка по суті: один з епізодів його провадження вже закритий

Дарія Демяник
glavcom.ua
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У вересні ВАКС розпочне слухати праву прокурора Жученка по суті: один з епізодів його провадження вже закритий
Олег Жученко
фото: прокуратура Одеської області

У вересні ВАКС розпочне слухати праву прокурора Жученка по суті: із чим НАБУ відправляє САП до суду

31 серпня спливли терміни ознайомлення з матеріалами провадження у справі НАБУ стосовно колишнього прокурора Одеської області Олега Жученка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України вже повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Одеської області Олега Жученка «за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем, одержанні від забудовника неправомірної вигоди квартири в Одесі та використанні свідомо підробленого документа». 

Це означає, що Вищий антикорупційний суд днями має розпочинати розгляд справи по суті. Водночас за період слідства у провадженні відбулися низка кардинальних змін, які ставлять під сумнів ймовірність у ньому обвинувального вироку. Про це свідчать відомості із Реєстру судових рішень та офіційні повідомлення САП.

По-перше, епізод з обвинуваченням Жученка, за рішенням прокурорів САП, був виокремлений з великого так званого «Одеського» провадження (проти мера Одеси Геннадія Труханова та одеського підприємця Володимира Галантерника – №42017000000001097) в окрему справу. 

Хоча від початку переслідування, усіх трьох слідство називало членами однієї злочинної групи. У цілому раніше вона нараховувала 16 осіб. Виключення Олега Жученка з ОЗУ може означати, як мінімум, відсутність підстав пов'язувати його з іншими фігурантами. 

По-друге, в окреме провадження був вибілений не лише епізод Жученка, але й справа стосовно директора будівельної компанії ТОВ «ФПГ Будова», про що свідчить ухвала ВАКСу від 6 грудня минулого року. Він теж спочатку був одним з 16-ти осіб справи «Труханова Галантерника». Згодом, після виокремлення в окреме провадження (№52023000000000319), його взагалі було закрито. 

«Звільнити Особа_6 (директор ТОВ «ФПГ Будова», – ред.) від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК у зв'язку із закінченням строків давності у частині підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК. Закрити у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності кримінальне провадження №52023000000000319 від 19.07.2023 у частині підозри Особа_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК», – йдеться у рішенні суду. 

З тексту цієї Ухвали зрозуміло, що уся раніше висунута директору будівельної компанії «ФПГ Будова» підозра добувалася довкола понад 40 готових квартир для співробітників Одеської обласної прокуратури, що були надані компанією взамін на право забудови земельної ділянки. Тобто цей закритий ВАКСом епізод стосувався саме Жученка. І жодних інших фігурантів провадження №52023000000000319 у тексті судового рішення взагалі не згадується.

Ще одна цікава обставина «справи Жученка» полягає у тому, що квартира в Одесі, яку він отримав, за версією слідства, від забудовника нібито «у якості неправомірної вигоди» була службовою. Тобто спосіб набуття права на проживання у ній був відкритим та зафіксований у рішеннях колективного органу – житлово-побутової комісії прокуратури. При цьому, жоден з представників цієї комісії у провадженні НАБУ ніколи не фігурував.  

З огляду на такі обставини та вже звільнення від кримінальної відповідальності однієї з двох сторін, у провадженні НАБУ проти Жученка можуть виявитися досить туманні перспективи. І аргументів такому прогнозу додає ще одна, вже політична, обставина.

Жученко завжди заперечував свою винуватість та пов'язував спроби кримінального переслідування з конфліктом, що виник у нього з колишнім губернатором Одеської області Михайлом Саакашвілі. Можна звичайно сумніватися у такому поясненні, що натякає на «грузинський слід». Але головний детектив «справи Жученко», який перебував у прямому підпорядкуванні Гізо Углави, на тлі скандалу «зі зливом даних», нещодавно був звільнений з Бюро. 

Нагадаємо, рік тому Жученку за 40 тис. дол. пропонували закрити справу НАБУ проти нього. Після отримання такої пропозиції він звернувся до Служби безпеки України. У серпні 2023 року СБУ успішно реалізувало «агентку», яка й пропонувала Жученку відкупитися.

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Теги: НАБУ САП Україна корупція в Україні підозра Антикорупційний суд слідство прокуратура

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