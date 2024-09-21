Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms

Президент заявив, що Україні потрібна далекобійна зброя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна далекобійна зброя, адже Росія ховає свої літаки вглиб країни. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Сьогодні ми не можемо говорити про просто можливість використовувати нам Atacms. Чому? Бо пізно. Вони (росіяни, – «Главком») пересувають літаки на інші аеродроми. Підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на 300+ кілометрів. Так, багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди. Тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення», – заявив президент.

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

До слова, Володимир Зеленський заявив, що в Росії заводи, які виробляють військову техніку та зброю, збільшують це виробництво, обходячи санкції.