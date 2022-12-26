Зеленський зідзвонився з прем’єром Індії: про що говорили

Глава держави подякував прем’єру Індії за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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«Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру, і тепер розраховую на участь Індії в її реалізації», – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував прем’єру Індії за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Темою розмови стала війна в Україні. Моді закликав Путіна «до діалогу та дипломатії», як єдиного способу закінчити війну.

Також раніше повідомлялося, що Індія скуповує російську нафту за безцінь.