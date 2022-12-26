Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зідзвонився з прем’єром Індії: про що говорили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився з прем’єром Індії: про що говорили
фото з відкритих джерел

Глава держави подякував прем’єру Індії за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру, і тепер розраховую на участь Індії в її реалізації», – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував прем’єру Індії за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Темою розмови стала війна в Україні. Моді закликав Путіна «до діалогу та дипломатії», як єдиного способу закінчити війну.

Також раніше повідомлялося, що Індія скуповує російську нафту за безцінь.

Теги: Індія Володимир Зеленський Україна переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нарендра Моді та Володимир Путін на минулорічному саміті в Нью-Делі 6 грудня 2021 року
Премʼєр Індії скасував саміт із Путіним
9 грудня, 16:51
російський еталон нафти у грудні почали продавати зі знижкою в $12-15
Індія скуповує російську нафту за безцінь
14 грудня, 19:12
Війна в Україні: прем'єр Індії звернувся до Путіна
Війна в Україні: прем'єр Індії звернувся до Путіна
16 грудня, 15:10

Політика

Буданов: Від російського Чорноморського флоту залишилася тільки назва
Буданов: Від російського Чорноморського флоту залишилася тільки назва
Зеленський зідзвонився з прем’єром Індії: про що говорили
Зеленський зідзвонився з прем’єром Індії: про що говорили
Скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті
Скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті
Буданов висміяв головну лякалку Путіна
Буданов висміяв головну лякалку Путіна
Соратник Зеленського попередив Лукашенка
Соратник Зеленського попередив Лукашенка
Українські біженці в Німеччині. Відомий дипломат попередив Київ про тривожні тенденції
Українські біженці в Німеччині. Відомий дипломат попередив Київ про тривожні тенденції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
54K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
42K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
15K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
12K
Наступ із Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів
12K
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні

Новини

ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Сьогодні, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Сьогодні, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Сьогодні, 13:38
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Сьогодні, 13:25
Financial Times: Суровікін допускає контрнаступ ЗСУ взимку
Сьогодні, 13:07
СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО
Сьогодні, 12:49

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту