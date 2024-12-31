Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
З 27.09.2024 р до 31.12.2024 Ткаченко працював заступником Міністра розвитку громад та територій України
фото з відкритих джерел

Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко перебував на посаді більше двох років

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Про це йдеться на сайті президента.

«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» звільнити генерал-полковника Попка Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації», – йдеться в указі.

Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва фото 1
скриншот: president.gov.ua

Наступним указом Зеленський призначив начальником Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації», – йдеться в указі.

Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва фото 2
скриншот: president.gov.ua

За декілька годин до цього, Кабінет міністрів України провів засідання, на якому звільнив Ткаченка Тимура з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України.

Що відомо про Тимура Ткаченка? 

Тимур Фіруддінович Ткаченко народився 18 серпня 1989 року у Києві. Український державний діяч, працював:

  • з 27.09.2024 р до 31.12.2024 – заступником Міністра розвитку громад та територій України;
  • з 25.11.2024 р. – членом Наглядової ради Укрпошти
  • з 15.08.2023 р до 10.09.2024 р. – заступником міністра стратегічних галузей промисловості;
  • колишнім директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
  • у 2015-2016 роках начальником управління КП «Київблагоустрій».

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Зеленський призначив очільником Київської міської військової адміністрації колишнього командувача Сухопутних військ ЗСУ Сергія Попка.

Теги: Київ Київська облрада Володимир Зеленський Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Чернишов з 4 листопада 2022 року – голова правління НАК «Нафтогаз України»
Олексій Чернишов може очолити Міністерство єдності українців – джерела
3 грудня, 09:30
Дональд Трамп заявив, що нібито Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти мирну угоду
«Настав час діяти». Трамп на тлі подій у Сирії звернувся до «ослабленого» Путіна
8 грудня, 11:51
Трамп публічно заявив що йому імпонує прем'єрка Італії
Трамп порівняв одного з європейських політиків із дротом під напругою
9 грудня, 13:53
Головні новини ночі проти 12 грудня
Вибух у житловому будинку в Києві, атака БпЛА на полк спецназу у Грозному: головне за ніч
12 грудня, 05:58
Триває 1026-й день повномасштабної війни
550 «Шахедів» та 630 авіабомб: Зеленський показав, що скоїла Росія цього тижня (відео)
15 грудня, 11:46
У травні при виписці з медзакладу Олексій освідчився коханій
Обоє пережили ампутації. У Києві одружилася пара ветеранів, яка познайомилася на реабілітації
16 грудня, 02:48
Позов Медведчука пов'язаний зі словами словацького прем'єра Роберта Фіцо
Кремль руками Медведчука влаштував чергову антиукраїнську провокацію
24 грудня, 09:45
Зустріч Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбулась в Брюсселі
Зустріч Зеленського з Макроном і Рютте та атака на Ростовську область: головне за ніч
19 грудня, 07:15
Макєєв залишиться в Берліні до лютого
Зеленський вирішив звільнити посла України у Німеччині – Bild
25 грудня, 22:53

Політика

Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ
Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
«Вже є системні рішення». Зеленський провів засідання технологічної Ставки
«Вже є системні рішення». Зеленський провів засідання технологічної Ставки
Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади
Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади
Кабмін визначив, за що відповідатиме віцепрем'єр Чернишов
Кабмін визначив, за що відповідатиме віцепрем'єр Чернишов
Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку
Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
20K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
5812
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5065
Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua