Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко перебував на посаді більше двох років
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Про це йдеться на сайті президента.
«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» звільнити генерал-полковника Попка Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації», – йдеться в указі.
Наступним указом Зеленський призначив начальником Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації», – йдеться в указі.
За декілька годин до цього, Кабінет міністрів України провів засідання, на якому звільнив Ткаченка Тимура з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України.
Що відомо про Тимура Ткаченка?
Тимур Фіруддінович Ткаченко народився 18 серпня 1989 року у Києві. Український державний діяч, працював:
- з 27.09.2024 р до 31.12.2024 – заступником Міністра розвитку громад та територій України;
- з 25.11.2024 р. – членом Наглядової ради Укрпошти
- з 15.08.2023 р до 10.09.2024 р. – заступником міністра стратегічних галузей промисловості;
- колишнім директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
- у 2015-2016 роках начальником управління КП «Київблагоустрій».
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Зеленський призначив очільником Київської міської військової адміністрації колишнього командувача Сухопутних військ ЗСУ Сергія Попка.
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