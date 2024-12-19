Зустріч Зеленського з Макроном і Рютте та атака на Ростовську область: головне за ніч

Зеленський обговорив із Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну

Окупанти значно посилили тиск в Донецькій області, Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Ростовську область атакували невідомі дрони, а США запровадили нові санкції проти РФ через «Північний потік-2». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Росія окупувала Трудове на Донеччині.

Крім того, окупанти просунулись в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.

Зустріч Зеленського з Макроном та Рютте

У Брюсселі президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року.

Головні теми, які обговорили під час зустрічі, – військова допомога та потреби українських воїнів. Зеленський передав перелік того, що необхідне захисникам на полі бою, а також для посилення протиповітряної оборони й далекобійних спроможностей. Він подякував Франції за всю надану оборонну підтримку, загальна сума якої становить понад 5 млрд євро, участь у більшості коаліцій «Рамштайну» та підготовку бригади «Анна Київська». Україна розраховує на початок підготовки другої бригади стратегічного резерву.

Після зустрічі Зеленський повідомив журналістам, що обговорив із Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну. Глава української держави додав, що позитивно сприймає те, що Макрон вже розмовляв з деякими лідерами щодо миротворців.

Під час зустрічі Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, окрему увагу політики приділили зміцненню української ППО, особливо зараз, під час зими.

Рютте додав, що ще одна важлива тема переговорів – економіка України. За його словами, у цьому напрямі дуже вагомим є приклад Данії та Литви щодо закупівлі української зброї.

Нові санкції США через будівництво «Північного потоку-2»

Державний департамент США оголосив про запровадження повторних санкцій проти компаній, суден та осіб, які вже перебувають під обмеженнями через участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

До санкційного списку додані 11 російських компаній, у тому числі Nord Stream 2 AG, засновник компанії MTV Матіаса Ворнінга, а також 17 суден.

Атака на Ростовську область

Вночі російські сили та засоби протиповітряної оборони відбивали атаку дронів у Ростовській області.

За офіційними даними, як зазвичай, постраждалих та руйнувань на землі немає. Проте російські телеграм-канали з покликанням на очевидців події повідомляли про пожежу в районі нафтозаводу у Новошахтинську.

Місцеві жителі розповіли, що перші вибухи почали звучати ще в районі 23-ї години вечора над Таганрогом. Також очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі та звуки тривожних сирен. Пізніше про вибухи почали повідомляти також жителі Ростова, Батайська та Новошахтинська – в останньому спостерігалось загоряння та дим у районі місцевого НПЗ.

Новий пакет допомоги від Великої Британії

Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).

Попередньо відомо, що до оборонного пакета мають увійти:

обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси та протимінні безпілотні літальні апарати (близько $116 млн);

обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання-«приманку» та системи електронної боротьби з дронами (приблизно $85,6 млн);

забезпечення підтримки та запчастин для систем, раніше поставлених в Україну (майже $33 млн);

забезпечення понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ (близько $49 млн).

Крім того, збройні сили Британії можуть бути направлені в Україну для навчальної місії.