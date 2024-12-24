Кремль руками Медведчука влаштував чергову антиукраїнську провокацію

Медведчук не вперше подає судові позови проти української влади, намагаючись дескридитувати її

Екснардеп та очільник забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук з'явився в інформаційному просторі з несподіваною заявою. Він подав заяву до Федеральної прокуратури Бельгії проти українського президента Володимира Зеленського, аби підірвати його авторитет перед Заходом та вчергове допомогти Кремлю реалізовувати інформаційно-психологічну операцію. Про це йдеться на сайті політичного проросійського проєкту «Інша Україна».

Позов Медведчука пов'язаний зі словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який нещодавно заявив нібито Зеленський «вирішив його підкупити». Словацький політик стверджує, що президент начебто пропонував йому під час переговорів у Брюсселі «€500 млн із російських активів за підтримку членства України в НАТО».

«Ми ухвалили рішення звернутися до Федеральної прокуратури Королівства Бельгії з метою організувати кримінальне переслідування за вчинення тяжкого злочину Зеленським за фактом корупції», – йдеться в заяві Медведчука на сайті «Інша Україна».

У заяві зазначено, що Медведчук подав її у зв'язку зі «спробою підкупу Зеленським прем'єр-міністра Словаччини Фіцо».

Варто зазначити, що з початку 2023 року Медведчук реалізовує інформаційно-психологічну операцію ворога, спрямовану на розділення України. Назва проєкту – «Інша Україна». Низка публікацій, які до сьогодні періодично виходять у пропагандистських росЗМІ під авторством Медведчука, демонструють суть цієї ІПСО та роль, яка відведена куму Путіна.

Влітку минулого року у Росії було зареєстровано громадський рух «Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина». Головою виконкому організації став одіозний Денис Жарких, колишній український журналіст, а сам Медведчук – головою ради. Медведчук залучає туди втікачів з України: політичних коментаторів з уже закритих проросійських телеканалів, депутатів місцевих рад від «ОПЗЖ» і обвинувачених у держзраді і сепаратизмі політтехнологів.

Проєкт «Другая Украина» від кінця січня 2023 року почав вести діяльність передусім у російських соцмережах. Там його спікери, яким вдалося уникнути покарання і втекти з України, повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди.

Цитати цих втікачів і держзрадників – про нібито «божевільних нацистів в Україні», «сатанізм і беззаконня», «осквернення Києво-Печерської лаври» тощо – потім підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа.

Уже 19 серпня 2024 року на офіційні електронні скриньки Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань надійшли заяви про злочин, на яких стояв підпис голови ради громадського руху «Інша Україна» Віктора Медведчука. Заявник із РФ вимагав немало – небагато: українські правоохоронці, вважав він, мали б відкрити кримінальне провадження проти президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Медведчук побачив у діях згаданих державних діячів ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу («Захоплення державної влади»).

Зокрема, наполягав на тому, що порушено норми Конституції щодо проведення президентських виборів (за Основним Законом (стаття 103), який писався і ухвалений у мирний час, передбачено: «Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень президента України – «Главком»).

Крім цього, Медведчук добивався відкриття кримінальної справи за статтею 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою»). Претензії заявника все ті ж, що й вище, мовляв, «Зеленський за допомогою Стефанчука захопив владу (президентські повноваження)».

Щоб медійно підсилити звернення до правоохоронців, російські пропагандисти підставили плече новоствореній організації Медведчука. Наприклад, на сайті «Смотрим» вийшла колонка кума Путіна з красномовною назвою «Зеленський, Єрмак, Стефанчук мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності».

До слова, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.