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Вибух у житловому будинку в Києві, атака БпЛА на полк спецназу у Грозному: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Вибух у житловому будинку в Києві, атака БпЛА на полк спецназу у Грозному: головне за ніч
Головні новини ночі проти 12 грудня
фото: Київ ІНФО

У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон, Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк спецназу у Грозному, Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні, Австрійська компанія OMV розірвала контракт із російським «Газпромом». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 грудня, щоб ви були в курсі подій:

У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон

У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон на 10 літрів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася на вулиці Наталії Ужвій 11 грудня ввечері.

Повідомляється, що у будинку повибивало вікна. Поліція і «швидка» вже прибули на місце події.

Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк спецназу у Грозному

Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців. Про це він написав у Telegram

За його словами, о 00:55 над казарменними будинками полку поліції ім. Ахмата Кадирова Міністерства внутрішніх справ у Чечні був збити безпілотник, а уламки при падінні викликали невелику пожежу, яку швидко загасили.

«Серйозно ніхто не постраждав. Легкі поранення отримали 4 бійці варти. Особистий склад, що чергував, у цей час перебував у захищених від подібних атак приміщеннях», – запевнив глава Чечні.

Також додав, що «якихось серйозних пошкоджень будівля не отримала, а БпЛА, що здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив шибки».

Кадиров гнівно обвинуватив Україну в цьому дроновому ударі та залякував помстою.

Крім того, він розповів нібито про готовність резерву із 84-х тисяч «добровольців та бійців підрозділів із Чеченської Республіки висунутись на передову за першим наказом».

«Ми цього так не залишимо! І лише за цих 4 поранених ми покладемо 400 укронатівців», –  стверджує Кадиров.

Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні

США не виключають, що РФ може завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» найближчими днями. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону США Сабріна Сінгх.

Речниця оборонного відомства США зазначила, що раніше диктатор РФ Володимир Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету «Орешник».

«Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. Точної дати назвати не можу» – заявила Сінгх.

Австрійська компанія OMV розірвала контракт із російським «Газпромом»

Австрійська компанія OMV розірвала довгостроковий контракт на постачання газу з російською компанією «Газпром експорт» через «численні істотні порушення». Про це повідомляється в пресрелізі OMV 11 грудня.

Зазначається, що контракт OMV із «Газпром експорт» був укладений у 2006 році і мав діяти до 2040 року. Однак 16 листопада постачання газу з боку російської компанії було зупинене. OMV за день до цього повідомляла, що отримала повідомлення про повне припинення постачання.

Також повідомляється, що газові сховища OMV в Австрії заповнені приблизно на 85%, а портфель компанії охоплює кілька джерел постачання із власного видобутку газу в Норвегії та Австрії, сторонніх виробників газу, а також додаткові довгострокові обсяги зрідженого природного газу.

Міноборони РФ поскаржилося на удар ракетами Atacms по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі

Міністерство оборони РФ заявило, що Україна 11 грудня завдала удару шістьма ракетами Atacms по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області. 

«Під час проведеного з′ясування достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет Atacms американського виробництва», – йдеться у повідомленні.

Російські військові запевняють, що їхній розрахунки ЗРПК «Панцир» збили дві ракети, а інші були відхилені засобами радіоелектронної боротьби.

Також, як заявили в російському оборонному відомстві, «унаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу».

Зазначається, що руйнувань начебто немає, були «посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому і три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці».

Традиційно, російське оборонне відомство пригрозило відповіддю на удари Сил оборони.

Росія продовжує закуповувати снайперські гвинтівки з ЄС через треті країни – The Insider

Попри запроваджене ще 2014 року ембарго Євросоюзу, Росія імпортує тисячі снайперських гвинтівок західного виробництва і мільйони патронів до них. Це відбувається не напряму, а через треті країни. Про це пише The Insider.

Спільне розслідування The Insider, Investigace.cz, IrpiMedia та Vlast.kz показує, як протягом останніх трьох років компанії з Євросоюзу, США та Туреччини збільшили експорт зброї до країн Центральної Азії, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан. 

Ймовірно, саме з цих країн зброя реекспортується в Росію.

Так, експорт гвинтівок та рушниць з Італії до Вірменії за чотири роки зріс майже у 30 разів – із 68 одиниць зброї у 2019-му до 1862 у 2023 році. Киргизстан у 2020 та 2021 роках не купував зброю в Італії, у 2022 році отримав 882 одиниці озброєнь, а у 2023-му – 4434. Експорт зброї з Туреччини до Грузії зріс з 8426 одиниць у 2019 році до 18 843 у 2023-му.

Розслідувачі зазначають, що найбільшим європейським виробником зброї, пов’язаним із Росією, виявився люксембурзький холдинг Beretta. Цьогоріч у червні російський імпортер Beretta потрапив до списку санкцій Міністерства фінансів США. Проте сам холдинг попри санкції, залишається мажоритарним власником російської компанії.

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Теги: Київ Пентагон поліція Telegram Киргизстан Міноборони РФ Рамзан Кадиров путін експорт Газпром росія

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