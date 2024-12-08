«Настав час діяти». Трамп на тлі подій у Сирії звернувся до «ослабленого» Путіна

Дональд Трамп заявив, що нібито Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти мирну угоду

Трамп закликає Росію зупинити божевілля в Україні, інакше це може перетворитися на щось набагато гірше

Втрати України у війні перевищують 400 000 військових, а кількість загиблих серед цивільного населення є ще більшою. Тому варто негайного припинити вогонь та почати мирні переговори. Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп у соцмережі.

«Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисник Росія. Росія на чолі з Володимиром Путіним, більше не була зацікавлена у його захисті. Росії взагалі не було сенсу там бути. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно», – йдеться в повідомленні.

Водночас Трамп заявив, що нібито Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти мирну угоду.

«Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти», – пише новообраний президент США.

Хоча офіційних повідомлень від української влади щодо такої кількості загиблих не було.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський заперечив, що кількість загиблих українських військових сягає 80 тисяч, а поранених – 400 тисяч. Хоча такі дані наводили іноземні видання.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.